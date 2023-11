Den tidligere Barcelona-spilleren står tiltalt for å ha voldtatt en kvinne i 20-årene på en nattklubb i Barcelona i desember i fjor.

Alves ble arrestert i januar etter å ha meldt seg hos politiet i Spania.

Brasilianeren nekter for å ha gjort noe galt og sier at de hadde sex med samtykke.

Ifølge Football España har han endret forklaring fire ganger.

I tillegg til ni års fengsel ber aktover om 150.000 euro i oppreisning til offeret, ifølge Mundo Deportivo.

Alves har tilbrakt de siste ti månedene i fengsel etter at dommeren konkluderte med at det var stor risiko for at spilleren kunne flykte.

På det tidspunktet spilte 40-åringen i meksikanske Pumas, men de har senere gitt ham fyken.