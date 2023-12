Grunnen skal være økonomisk rot.

Die Welt siterer lukkede kilder fra Uefa som kaller klubbens regnskap «et rot».

Barcelona har de siste årene solgt fremtidige TV-rettigheter for å sikre inntekter som har gjort at de har kunnet registrere nye spillere i La Liga innenfor deres økonomiske regler.

Ifølge Welt hjelper ikke det for å havne innenfor de økonomiske reglene til Uefa. Da er det kun spillersalg som kan ses på som inntekter for å bedre økonomien.

Welt skriver at det er snakk om en utestengelse på to-tre år.

– Jo større tap, jo lengre straff, skal de lukkede i kildene i Uefa ha sagt.

Barcelonas forsøk på å snu skuta Vis mer ↓ 2021 : Da tok Barcelona opp et lån på 600 millioner euro fra den amerikanske storbanken Goldman Sachs, og omgjorde mye kortsiktig gjeld til langsiktig gjeld.

16. juni 2022: Godtok Barcelona å selge opp mot 49,9 % av såkalte «Barcelona Licensing and Mercahndising» (BLM) for mellom 200 og 300 millioner euro, ifølge Reuters.

1. juli 2022: Skiftet klubbens ikoniske stadion navn til Spotify Camp Nou. Den svenske strømmegiganten skal også pryde draktene til både herre- og kvinnelaget de kommende fire sesongene. Barcelona mottar rundt 280 millioner euro som følge av avtalen, ifølge Sports Pro Media.

22. juli 2022: Annonserte katalanerne at de selger nye 25 % av sin andel TV-rettigheter til det amerikanske kapitalselskapet Sixth Street. Salget skal ha en verdi på 517 millioner euro, tilsvarende mer enn fem milliarder norske kroner, ifølge The Guardian.

1. august 2022: Solgte klubben 25 % av sine kommersielle rettigheter til Socios.com for ytterligere 100 millioner euro, ifølge The Athletic.

Uefa har allerede gitt 500.000 euro i bot til Barcelona i sommer. Da sa Uefas økonomiske kontrollkammer at klubben hadde feilaktig registrert fortjeneste av immaterielle eiendeler.

Barcelona er nummer tre i La Liga. Det vil gi kvalifisering til neste års Champions League.

Sommeren 2022 brukte Barcelona over en milliard på spillerkjøp som Robert Lewandowski, Jules Koundé og Raphinha.

– Salget av TV-rettighetene er et stort tapsprosjekt på sikt. Det er mange økonomer som sier de bare «pisser i buksene» for å holde varmen. Så håper de at det ikke blir kaldt om et år eller to, sa La Liga-ekspert Petter Veland om den kontroversielle kjøpefesten.