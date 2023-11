Jurij Borodavko innrømmer også at nivået kan falle om det fortsetter slik. Den russiske skitreneren er intervjuet av Kreml-kontrollerte nyhetskanalen RT.

På deres spørsmål om det er vanskelig å opprettholde motivasjonen, svarer Borodavko ærlig:

– Veldig. Nivået av motivasjon faller gradvis, uansett om vi vil det eller ikke. Konkurransenivået synker. Problemer hjemme blir mer og mer distraherende. Pluss sykdom.

– Jeg vet at noen av våre utøvere lurer på om de skal gå over til å bli trenere. De snakker om de i øyeblikk av svakhet, når de blir slitne. Men når de blir uthvilt, lyser øynene igjen.

Bolsjunov-treneren innrømmer at nyheten om at Russland er utestengt nok en vinter, gjorde situasjonen enda verre:

– Dessverre gir ikke nyhetene som kommer fra FIS og IOC positive følelser hos våre utøvere.

– En annen ting det er viktig å forstå: I skiløping kommer du ikke i form med en tryllestav på to måneder. Det må vedlikeholdes konstant over mange år. Ellers blir det ikke suksess. Og dette vet våre utøvere.

Borodavko avslører i et annet intervju, med nyhetsbyrået R-sport, at Aleksandr Bolsjunov ikke trener for fullt etter å ha pådratt seg en alvorlig skade på treningsleir i Belarus i august:

– Skaden er ganske alvorlig. Det tar lang tid å komme seg etter den. Men han kan allerede trene intervall. Vi skal se på MR-bildene hvordan tilstanden er og deretter ta en avgjørelse.

Treneren sier at det er uklart om Bolsjunov kommer til å gå det første rennet i den russiske cupen – som er hovedmålet for de russiske skiløperne.

Derimot er det ganske klart at han går glipp at «russernes Beitostølen», som går i Khanty-Mansijsk.