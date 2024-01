– I verste fall kan han ikke fortsette mesterskapet. Han har hatt en lignende skade tidligere. Da var han ute en god stund, forteller landslagslege Thomas Torgalsen til VG.

Rød måtte forlate EM i 2020 på grunn av et brudd i foten. Lørdag skadet 26-åringen seg da han tok sats i førsteomgangen mot Færøyene, får VG opplyst.

– Da måtte han sette seg på benken. Så ble det vondere i pausen, så han kunne ikke komme tilbake i andre omgang, informerer Torgalsen.

– Hvilket skadeomfang er det snakk om her, tror du?

– Det vet vi ikke enda. Det er vondt over fotryggen, så vi må utelukke at det er noe med skjelettet først. Jeg håper at vi kan få tatt et MR-bilde i morgen. Så har vi et ultralyd som vi kan se med når vi kommer tilbake på hotellet.

Les også: Norge med poengtap i siste sekund mot Færøyene

MÅTTE SETTE SEG: Magnus Abelvik Rød (til høyre) kledde på seg i pausen og ble sittende på benken resten av matchen. Her sammen med lagkamerat Harald Reinkind. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Abelvik Rød har hatt trøbbel med ryggen inn mot EM, men var overlykkelig etter premieren mot Polen hvor han scoret fem mål. Mot Færøyene gikk Norge på et potensielt skjebnesvangert poengtap.

Nå handler alt om å vinne den siste kampen i gruppe D mot Slovenia mandag kveld. Om Rød kan være med, kan bli klart allerede søndag. Da skal 26-åringen undersøkes på et sykehus i Berlin.

– Vi har en avtale med et sykehus i Berlin om å ta MR-bilder. Vi prøver å få det til midt på dagen i morgen, sier landslagslegen.

Abelvik Rød var ikke tilgjengelig for intervju da nyheten om skaden ble kjent.