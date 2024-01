Trent-Alexander Arnold slo frisparket perfekt. Jakub Kiwior gikk opp for å heade unna, nådde ikke opp og stusset ballen i eget mål.

– Uheldig og litt udyktig. Han er ikke så presset at det bør være umulig å få den vekk. Men frisparket er helt strålende slått, sier Lars Tjærnås hos Viaplay.

Så var det avgjort. Luis Diaz banket inn 2–0 på overtid, og fjernet all tvil. Liverpool tok seg videre, til tross for at Arsenal var nok det beste laget spillemessig.

– Si hva du vil om sjansene som Arsenal bommet på. Liverpool har holdt stand, og det er dét gode lag gjør, skriver Alan Shearer i BBCs liveoppdatering.

– Liverpool gir fullstendig katta i hvordan denne seieren kommer. De tar seg videre og slår ut en antatt tittelutfordrer, sier Pål André Helland i Viaplay-studio.

Liverpool virket tannløse, og bortsett fra Trent Alexander-Arnolds tverrliggerskudd hadde de lite å komme med i den første omgangen.

Arsenal var hakket skarpere. Martin Ødegaard traff også tverrligger, men savnet en skikkelig giftig spiss – noe en tidligere målscorer påpekte i sosiale medier:

Arsenal fortsatte kjøret i andre omgang. Martin Ødegaard var toneangivende, blant annet da han spilte frem Kai Havertz på en smart frisparkvariant som endte i en stor sjanse.

Liverpool må de neste ukene klare seg uten Mohamed Salah, som skal spille Afrikamesterskapet med Egypt. Derfor var det noe symptomatisk at Salah scoret og hadde målgivende mot Tanzania i treningskamp, samtidig som lagkameratene i Liverpool slet med å skape noe.

Ikke før Diaz, med kvarteret igjen, kom seg løs. Gikk på tvers i feltet, løsnet skudd og tvang frem en kjemperedning av Aaron Ramsdale. Diogo Jota traff tverrligger på den påfølgende corneren.

Så løsnet det for Liverpool. De to scoringene sender Liverpool videre, mens Martin Ødegaard og Arsenal er ferdig i FA Cupen for denne sesongen.