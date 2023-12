Det skriver svenske Aftonbladet mandag.

Financial Times melder at 42-åringen skal være en rådgiver for klubbeierne.

Ibrahimovic skal samarbeide tett med eieren, skriver Fabrizio Romano. Amerikanske RedBird eier Milan.

Den svenske superstjernen la opp som fotballspiller i sommer.

«Den tidligere spissen vil bruke hans følgerskare på 123 millioner følgere til å utvide klubbens internasjonale merkevare», skriver Financial Times.