Ifølge The Athletic har stjernespiller Kylian Mbappé (25) gitt beskjeden til klubbledelsen at han forlater klubben etter sesongen.

Franske RMC melder også dette.

Det betyr at han etter alle solemerker vil spille for en ny klubb til høsten.

Tidligere i februar skrev den franske storavisen Le Parisien at Mbappé har valgt Real Madrid.

Det har vært mye blest rundt den franske fotballstjernen.

Mbappé var ikke med i serieåpningen i august fordi det var mye utenomsportslig støy. På det tidspunktet skrev flere medier at saudiarabiske Al-Hilal hadde fått et bud på over tre milliarder kroner akseptert for franskmannen.

Ettersom kontrakten går ut med PSG, vil Mbappé koste null kroner i overgangssum for sin neste arbeidsgiver.