– Denne kampen kan det lages film om. Et smykke av en match, sier Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås på direkten.

Manchester United ledet 2–0 ved pause, så 3–1 - men Wolves utlignet til 3–3. Så kom avgjørelsen langt på overtid.

Sir Alex Ferguson var på plass på tribunen, og de hvitkledde fra Manchester avgjorde i «Fergie time».

Marcus Rashford (27) fikk sjansen fra start og brukte den godt da United lenge dominerte. Ifølge The Athletic var Rashford på byen i Belfast sist uke - og meldte seg syk til fredagens trening.

Manchester United fortalte i helgen at saken var lagt død, og manager Erik ten Hag bekreftet før torsdagens kamp at Rashford ikke var med i cupkampen mot Newport som følge av byturen.

Disc-jockeyen på Molineux benyttet muligheten til litt humor ved å spille «Tequila»-musikk før matchen. Det tente tydeligvis Marcus Rashford.

Kampen var bare fire minutter gammel da han på vakkert vis skrudde ballen rundt en Wolves-spiller og i nettet. Han sto nærmest stille og skjøt - etter pasning fra Rasmus Højlund.

Dansken sørget selv for det andre målet. Det skjedde etter et fint angrep der samme Rashford sendte ballen ut til Luke Shaw på venstrekanten. Han la hardt inn og Højlund kriget ballen i mål.

– En dobbel Tequila - den smakte godt for Rashford, smilte Viaplay-ekspert Petter Veland i studio.

Erik ten Hags disipler gikk voldsomt ut av startblokkene i denne kampen, og ledelsen ved pause kunne gjerne ha vært mer enn 2–0. To mål ble korrekt annulert for offside, og det var også flere andre gode muligheter.

– Denne omgangen har vært et enste stort glis for Erik ten Hag, sier Veland i pausen.

Den nederlandske manageren har endelig så å si samtlige spillere tilgjengelig og har ingen «unnskyldning» for å mislykkes.

– Det er lenge siden vi har sett United sånn, fastslår Kasper Wikestad i Viaplay-studio.

– Uniteds beste omgang denne sesongen med det beste laget denne sesongen, fastslår Manchester Evening News- journalisten Samuel Luckhurst på X.

Wolverhampton-supporterne fikk nytt håp da Pablo Sarabia reduserte på straffe i det 71. minutt, men det gikk bare fire minutter før United tilsynelatende satte spikeren i kisten med 3–1. Scott McTominay hadde sin første ballberøring etter at han kom inn for Casemiro da han headet inn 3–1.

Men «ulvene» ga seg ikke. I det 85. minutt ble det ny redusering - til 2–3. Max Kilman satte ballen i mål etter litt fram og tilbake etter hjørnespark.

Dermed ble det ny spenning og nesten fem minutter på overtid fortvilte Erik ten Hag da Pedro Neto utlignet til 3–3 for vertene.

Men det var fortsatt ikke slutt. Den 18-årige midtbanespilleren Mainoo presterte et kunstverk da han avgjorde kampen for gjestene. Klokka gikk til over 100 minutter, men Wolves kjempet forgjeves for ny utligning.

Lisandro Martínez måtte forlate banen skadet og ble tapet opp voldsomt. Men det er uklart om det var noe alvorlig.

PS: Rasmus Højlund har nå både scoring og målgivende i hver av sine to siste Premier League-opptredener - i en alder av 20 år og 362 dager. Han er den yngste United-spilleren som har klart det. Den yngste fra før? Cristiano Ronaldo i 2007.