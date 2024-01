Det ble kjent da Greg McKenna tok plass i vitneboksen i Buskerud tingrett onsdag ettermiddag.

Den tidligere politietterforskeren er leder for Biathlon Integrity Unit (BIU), som har etterforsket Anders Besseberg på oppdrag for Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

– Vi har konkludert med at han bør ilegges et forbud på livstid mot verv og aktiviteter og får en bot opp til 100.000 euro. Vi har også lagt ned en påstand om irettesettelse, sa McKenna fra vitneboksen i sal 2.

Mens Besseberg i Norge er tiltalt for å grov korrupsjon fra tiden som president, så er straffen McKenna har bedt om basert på idrettens eget regelverk.

Bestrider

Denne saken er altså på siden av straffen Besseberg risikerer etter norsk lov.

Saken skal avgjøres av Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne. Det er samme instans som idømte Therese Johaug 18 måneders utestengelse for brudd på dopingreglementet.

De norske advokatene til Besseberg ønsket ikke å kommentere påstanden fra BIU overfor VG i Hokksund i ettermiddag. Men advokat Christian B. Hjort sa i et intervju i fjor vår at Besseberg har bestridt at CAS kan behandle saken, siden han ikke lenger er medlem av IBU.

– For å si det veldig enkelt: Kan en forening kaste ut en person som ikke lenger er medlem av foreningen? sa Hjort til VG den gangen.

IBU-topper vitnet

De første vitnene forklarte seg for tingretten i Hokksund i straffesaken mot Besseberg onsdag. Luksusklokker, påspanderte jaktturer og prostituerte i Russland står sentralt i tiltalen fra Økokrim:

GENERALSEKRETÆR: Max Cobb, her i Hokksund onsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Max Cobb satt i flere år i styret til IBU og er i dag generalsekretær i organisasjonen.

Under sitt vitnemål sa han at «alle» i skiskyttermiljøet var klar over Bessebergs påståtte fascinasjon for prostituerte og jaktturer.

Aktor Marianne Djupesland spurte Cobb om han har observert prostituerte på IBU-arrangementer rundt om i Europa.

– Det er veldig vanskelig å si om dem du ser er prostituerte eller ikke, siden vi aldri så dem i handling, men jeg kan si så mye som at over flere tiår var det rykter om oppførselen til Besseberg på de internasjonale konkurransene. Dette inkluderte prostituerte som han skal ha blitt tilbudt fra ulike arrangementskomiteer. Dette er opplysninger som vedvarte og kom fra mange kilder, svarte Cobb.

Besseberg-advokat Christian Hjort opplyser til VG at han ikke ønsker å kommentere påstander som kommer frem i retten før i sluttprosedyren.

– Tok dere dette opp på noe vis? undret aktor i dag.

– Dette var tidlig på 2000-tallet. Jeg var ikke leder i USA og jeg satt heller ikke i IBU-styret. Hele skiskyttermiljøet var kjent med ryktene rundt jaktturer og prostituerte. Så det var ikke noe man trengte å ta opp, svarte Cobb.

Besseberg har innrømmet kontakt med prostituerte i politiavhør. Senere har 77-åringen snudd, og i tingretten har han vært svært lite interessert i å snakke om temaet.

AKTOR: Førstestatsadvokat Marianne Djupesland. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Amerikanske Cobb har blitt sett på som en motstander av Besseberg under tiden i IBU-styret.

Tirsdag ble Cobb og nåværende IBU-president Olle Dahlin omtalt som «fullstendig fortapt» av Besseberg. Han sa dette i en privat telefonsamtale som politiet lyttet på mot slutten av 2017.

I retten onsdag fikk Cobb spørsmål om å kommentere lederstilen til Besseberg. Nordmannen satt som IBU-president i 25 år før han ble tvunget til å trekke seg i 2018.

– Han styrte på en sterk måte. Det var nærmest diktatorisk, beskrev Cobb.