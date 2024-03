– Jeg trente ham. Sommeren før jeg kom her (til Manchester United), så ringte jeg klubben å sa «Dere må signere denne gutten. Han vil bli topp-klasse.» Det var juni/juli 2018. Og de sa «Nei, nei – vi har nok rapporter».

Ole Gunnar Solskjær var da Haalands trener i Molde. 1. juli 2018 fikk Haaland sitt store gjennombrudd for klubben med fire scoringer mot Brann i Bergen. Det ble før kampen meldt at Manchester United hadde en speider på tribunen.

Solskjær snakker i Sky Sports-podkasten «Stick to football». 51-åringen sier at han tipset Manchester United bare måneder før han selv vendte tilbake til Old Trafford.

TV 2 omtalte saken først i Norge.

Men Manchester United hørte ikke på Solskjær. Haaland gikk i stedet til Salzburg mens Solskjær i desember 2018 selv ble manager i Manchester United.

Han hadde fortsatt samme ønske.

– Jeg fortalte til klubben «Kjøp han nå», før han hadde spilt en eneste kamp for Salzburg. For han spilte ikke for dem i starten – i rundt tre-fire måneder, sier Solskjær i podkasten.

VAR SAMMEN: Ole Gunnar Solskjær og Erling Braut Haaland i Molde for seks år siden. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Haaland var ingen umiddelbar suksess i Østerrike. Det tok først av i september 2019. Spissen ble en sensasjon med hattrick i Champions League-debuten mot Genk.

– Jeg fortalte dem at vi burde signere ham nå, for han har en utkjøpsklausul, og den visste vi om. Vi var klar over den, og ingen andre ville vært villige til å betale den summen, sier Solskjær og avslører at utkjøpsklausulen var på 20 millioner euro.

Den tidligere Manchester United-manageren mener klubben var alt for sen i avtrekkeren. Etter at Haaland begynte å score mål for Salzburg var alle klubber interesserte. Jærbuen dro videre til Borussia Dortmund i 2020 før han ble Manchester City-spiller i 2022.

Solskjær erkjenner at han ikke var tøff nok i diskusjonene om spilleren han kaller «en juvel». Som Molde-trener hadde han sett en stor utvikling i løpet av 2017 og 2018.

– Jeg hadde trent ham i 18 måneder – bare signer ham. Den gutten gir alle så mye. Han er en lagspiller – når han er alene med keeper så tenker han ikke på sin egen statistikk – han sentrer hvis noen er med ham, og kan garantere et hundre prosent sikkert mål, sier Ole Gunnar Solskjær.

Erling Braut Haaland og Manchester City møter onsdag FC København i Champions League. Tirsdag stilte han overraskende opp på pressekonferansen før kampen.