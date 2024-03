Gotaas Johnsen ble rett før midnatt torsdag gjenvalgt etter en kampvotering mot benkeforslaget Ståle Gjersvold.

– Det er veldig stor splittelse i Rosenborg. Styret har medlemmene mot seg i sak etter sak. Det må være veldig frustrerende å være både styreleder og styremedlem og få disse vedtakene tredd ned over seg. Det vitner om at tilliten til det sittende styret er temmelig begrenset, mener Birger Løfaldli som har publisert kommentaren «Hvor dypt skal RBK synke?».

Cecilie Gotaas Johnsen har ikke svart på VGs henvendelser fredag.

Adressas profilerte sportskommentator trekker spesielt frem økonomien. Rosenborg gikk over 20 millioner i overskudd i fjor, men Gotaas Johnsen & co. mener at den underliggende driften i klubben ikke er bærekraftig.

Derfor ønsket styret å utrede muligheten for å hente inn penger fra investorer. Men forslaget falt med voldsom kraft: 428 var imot. Bare 178 for.

GJENVALGT: Cecilie Gotaas Johnsen fikk ny tillit etter en votering om ledervervet i RBK. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

– Dette er et tema som kommer opp med jevne mellomrom, men det finnes ingen snarveier til toppen, sa tidligere talsmann for Kjernen, Espen Viken, i debatten.

– Et veldig hardt slag for styret. Klubben er knallhardt presset økonomisk, den skriker etter penger, så får ikke Rosenborg en gang utrede muligheten for å hente inn investorer. Det overrasker meg veldig, sier Birger Løfaldi.

Birger Løfaldli Sportskommentator, Adresseavisen

Det ble også bestemt at 1,4 millioner kroner skal kuttes i kvinnelagets budsjett. RBK kvinner vant NM-gull og tok sølv i Toppserien sist sesong.

– Satsingen på kvinnelaget blir begrenset. Det er ikke noe godt signal å sende for Rosenborg. Vi ser hvordan oppslutningen har om RBK-kvinnene i forhold til Brann. På torsdagens årsmøte var det vanskelig å finne kvinner i salen. De ga et veldig inntrykk av en herreklubb med negativt fortegn, dessverre, mener Løfaldi.

VAR-avstemningen var klokkeklar: 489 mot og 157 for. Det hjalp ikke at styrets to tidligere RBK-stjerner, Ola By Rise og Tore Reginiussen, argumenterte.

– RBK-medlemmene mener at det er så viktig at det må klubben nå ha fokus på uavhengig av styret selv tenker og vurderer, mener Birger Løfaldli.

Flere klubber stemmer over VAR-spørsmålet i disse dager. VGs VAR-ometer gir deg oversikt:

– Tror du dette årsmøtet vil heve Rosenborg som klubb?

– Nei, jeg tror det vil svekke Rosenborg. Spesielt i konkurranse med Bodø/Glimt, Molde og flere av de norske klubbene. Rosenborg er blitt en middelhavsfarer. De rammebetingelsene styret har fått – gjennom vedtakene årsmøtet har tatt – tror jeg vil legge en begrensning på Rosenborgs sportslige utvikling. Den mener jeg må være det viktigste, svarer Birger Løfaldli.

Adressa-kommentatoren mener medlemsdemokratiet fungerer i Rosenborg.

– Dette er jo eierne av Rosenborg. Dette er det klubben vil. Så må vi utenfor få lov til å stille kritiske spørsmål til det som skjer, sier han.

– Det skiller seg ganske kraftig fra storhetstiden hvor tre-fire mann tok beslutningene. Jeg sier ikke det var riktig, men man må finne en balanse her, seier Løfaldli.

Han vil ikke tilbake til tiden hvor tre-fire sterke personligheter styrte RBK, men påpeker at en «Nils Arne Eggen-type» manglet på årsmøtet:

– Rosenborg savner en tydelig leder som evner å ta rommet og overbevise salen.