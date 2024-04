– Det var helt forferdelig å dra fra ham, vi har jo vært sammen hver dag de siste syv månedene. Det er klart det er tøft, sier Amalie Iuel til VG på telefon fra Nairobi.

Noen timer tidligere sprang hekkeløperen inn til seier i comebacket med tiden 54,89 under friidrettsstevnet Continental Gold Tour i Kenya. Det holdt også til å kvalifiserte seg til EM i juni.

I september ble Iuel og Aksel Lund Svindal foreldre til lille Storm. Iuel har ikke vært så lenge borte fra sønnen etter at han kom til verden.

– Jeg vet han er i gode hender, jeg tror det er verre for meg enn for ham. Vi har videochattet litt, og det er hyggelig å se at han responderer, smiler og ler når han ser meg.

Se comeback-løpet her:

Etter løpet innrømmet hun til NRK at hun har slitt med sykdom før comebacket.

– Det er ikke noe mer enn at det har vært forkjølelsessesong, så jeg har vært litt småsyk. Jeg fikk det en uke før konkurransen og lå litt rett ut noen dager. Jeg måtte prøve å hvile meg i form, utdyper hun til VG.

– Gjorde det deg bekymret?

– Ganske bekymret. Det er små marginer i idretten, med en gang det er noe rusk i maskineriet går det utover prestasjonen. Jeg visste ikke hva jeg skulle forvente med denne konkurransen, så det var gøy å se tiden på klokken!

Leif Olav Alnes

Iuel roser teamet sitt etter den vellykkede returen.

– Jeg hadde aldri klart å komme tilbake så fort uten dem, sier hun.

Spesielt trener Leif Olav Alnes og hans rutine har vært viktig.

– Jeg har prøvd å pushe Leif Olav mange ganger for at jeg kan få ta i mer, men da har han satt ned foten og sagt nei.

– Det er fort gjort når det er kort tid igjen til sesongen begynner å bare gønne på med trening for å komme tilbake fortere.

Derfor har det vært viktig å ha is i magen.

– Kroppen er skjør etter svangerskap og keisersnitt. Leif Olav har vært ekstraordinær i å følge opp der.

Amalie Iuel med lille Storm seks uker etter fødsel. Foto: Line Møller / VG

Nå venter åtte-ni dager hjemme før turen går videre til Bahamas og stafett-VM. Der skal Iuel og lagvenninnene prøve å kvalifisere seg til OL. Deretter venter et stevne i Slovakia og nordisk mesterskap i Malmö.