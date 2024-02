«Beslutningen er tatt ut fra en vurdering av totalbelastningen».

Det meldte forbundet en drøy time før Tandrevold skulle møtt pressen i tsjekkiske Nove Mesto foran lørdagens stafett og søndagens fellesstart.

Forventningene var store til Tandrevold foran VM i skiskyting – ettersom hun er leder av verdenscupen og har imponert tidligere i vinter. Men mesterskapet har blitt en skuffelse for 27-åringen som innrømmet at presset har blitt for stort:

Under torsdagens parstafett med Johannes Thingnes Bø var Tandrevold i gullduell på sisteetappe. Da sviktet hun på siste skyting og måtte i strafferunden – dermed ble det bronse bak Frankrike og Italia.

– Det har vært et vanskelig VM for meg, sa Tandrevold.

Rett før pressekonferansen etter parstafetten gråt hun.

– Det er veldig vanskelig for meg å stå en halvtime i pressesonen etter løpet og svare på spørsmål om skyting, sa Tandrevold.

Tandrevold tok også et sølv (bak Frankrike) i blandet stafett med Karoline Knotten, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø.

Individuelt har Tandrevold bare blitt nummer 27 på normaldistansen, nummer 34 på jaktstarten og nummer 25 på sprinten. Hun har trøblet på standplass. Etter torsdagens løp fikk Tandrevold trøst av moren Bente:

Foto: Jens Friberg / VG

PS! Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø og Vetle Sjåstad Christansen går herrestafetten. De går også fellesstarten sammen med Johannes Dale-Skjevdal.

PS2! For kvinnene skal Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Knotten, Ida Lien og Juni Arnekleiv i aksjon på stafett.