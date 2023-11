Charles Leclerc ble nummer to og Carlos Sainz tok ikke poeng for Ferrari.

George Russell ble nummer tre og Lewis Hamilton nummer ni for Mercedes.

Ifølge Sky Sports er hver plassering verdt cirka 100 mill. kroner.

Mercedes tar den viktige 2. plassen - bak Red Bull. Mercedes ender på 409 poeng, Ferrari på 406.

Underveis skifte Mercedes og Ferrari flere ganger om ledelsen.

Max Verstappen tok sin 19. seier i 2023. Dette er hans 54. seier totalt - og nederlenderen har dermed bare Michael Schumacher (91 seirer) og Lewis Hamilton (103) foran seg i Formel 1-historien.

Verstappen hadde beste startspor og tok starten - til tross for at Charles Leclerc hadde en rakettstart.

Siden så Verstappen seg aldri tilbake.

– Han har vært kjedelig overlegen, fastslår Atle Gulbrandsen på Viaplay.

– Vi trenger at det blir jevnere neste sesong.

– En utrolig sesong, sier Verstappen selv i arenaintervjuet med David Coulthard.

– Et utrolig år. Det blir vanskelig å gjøre noe sånn igjen!

Verstappen tok en «Schanche-piruett» etter målpassering. Han påsto at han hadde lært det av Coulthard - og med andre ord ikke Martin Schanche.

Lewis Hamilton hadde en svak kvalifisering og hadde bare 11. beste startspor. Mercedes-føreren avanserte og sikret Mercedes de nødvendige poengene.

Carlos Sainz har hatt tunge dager. Han krasjet sist i Las Vegas, så på trening i Abu Dhabi fredag og fikk så bare 16. beste startposisjon søndag. Sainz endte til slutt utenfor poengene.

Slik endte VM Vis mer ↓ 1) Verstappen 575, Perez 285, 3) Hamilton 234, 4) Alonso 206, 5) Leclerc 206, 6) Norris 205.

Det var ikke så mye dramatikk i søndagens løp, men det ble en het duell mellom Lando Norris og Sergio Pérez.

– Han kjørte inn i meg, sier Norris på McLarens teamradio.

– Han kjørte inn i meg, sier Sergio Pérez.

Det endte med fem sekunders straff til meksikaneren.

PS: Max Verstappen og Lewis Hamilton er to av seks førere som etterforskes for brudd på regelen om øyebeskyttelse under pitstopp.