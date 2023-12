Etter tre av tre svenske triumfer i verdenscupen denne sesongen var det USA og Diggins’ tur. Hun gikk styggfort på kvinnenes intervallstart lørdag og tok sesongens første seier og andre pallplass.

De norske leverte en god laginnsats plasseringsmessig, men de var mange sekunder etter i mål.

Lotta Udnes Weng ble Norges beste. Hun endte som nummer seks, 52 sekunder bak amerikaneren. Det var 27 sekunder til tredjeplassen.

Mens Udnes Weng leverte et godt løp og fikk hyllest av ekspertene, var det et langt tøffere renn for niendeplasserte Heidi Weng.

– Plasseringen er ekstremt mye bedre enn det jeg hadde trodd, sier Weng til Viaplay.

Hun var 62 sekunder bak Diggins i mål.

– Jeg har ikke følt meg så rå. Det irriterer meg at man føler seg bedre på sommeren og høsten. Så er jeg veldig lettet over at det plasseringsmessig er bra, for det hadde jeg ikke trodd på forhånd for å være ærlig. For det har vært tungt i det siste. Jeg har måttet gå ekstremt rolig på trening.

Weng har hatt noen tøffe år, blant annet med corona, hjernerystelse og krystallsyke.

– Det er tungt, men jeg er fornøyd med at plasseringa er såpass bra for det trenger selvtilliten.

– Jeg var nok litt ivrig etter høyden og jeg har ikke følt meg så rå etter det. Så har det gått ganske mye bedre plasseringsmessig. Jeg må gå med frekvens, så får det briste eller bære.

– Jeg er ekstremt lettet over at det er såpass bra til at jeg rett og slett føler jeg dårlig. Jeg tror jeg er godt trent, sier hun med et smil.

– Det er ok laginnsats, men det er store avstander til tredjeplass, sier Viaplay-ekspert Marit Bjørgen om de norske kvinnene.

Hun sier hun hadde forventet mer av Heidi Weng og Astrid Øyre Slind.

– Vi er litt for langt bak de beste løperne. Det blir veldig store avstander her i dag, sier Dyrhaug.

– Solid laginnsats, men vi mangler det store toppresultatet.

Anne Kjersti Kalvå ble nummer åtte. Weng ble nummer ni, mens Kristin Fosnæs endte på en 11.-plass. Slind ble 14. beste.

Det svenske laget hadde enda bedre laginnsats med løpere både på andre-, tredje- og fjerdeplass: Ebba Andersson, Moa Ilar og Emma Ribom.

Toer Ebba Andersson var 23,1 sekunder bak i mål.

– Det er så mye vilje i den dama, sier Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug om prestasjonen til Diggins.

– At hun klarer å gjennomføre et sånt løp er bare å ta av seg hatten for.

– Vi hadde så gode ski. Det føltes ut som jeg fløy ned bakken. Løypa var som skapt for meg Det har vært en veldig bra start til sesongen etter en hard sommer, sier amerikaneren til Viaplay. Hun tok over sammenlagtledelsen i verdenscupen.

I september fortalte Diggins om at hun i sommer fikk et tilbakefall i sine spiseforstyrrelser.