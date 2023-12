Heidi Weng leverte et nytt palløp og ble nummer tre. Ellers endte landslagsdamene på 15. og 25. plass, mens Anne Kjersti Kalvå brøt på en helsvart dag, på 20 kilometer fellesstart med skibytte i Granåsen. Lørdag kveld meldte Kalvå at hun ikke stiller til start søndag.

– Jeg tenker at vi gjør en bra verdenscup i dag med Heidi på pallen, Astrid (Øyre Slind) er nummer fem og Kristin (Austgulen Fosnæs) nummer 10. Vi skulle hatt jentene på landslaget litt høyere opp, men vi er godt fornøyd med dagen, sier landslagstrener Stig Rune Kveen til VG.

Svenske Ebba Andersson vant foran Jessie Diggins fra USA.

Weng syns ikke noe om kritikken fra tidligere landslagsvenninne Johaug som nå er NRK-ekspert. Under sending sa Johaug dette:

– Det er for dårlig. I fjor hadde vi mange topp ti. Det er litt ulike årsaker. Men det er ingen tvil om at man må jobbe. Det er en vei å gå, man må gå i dybden. Hver utøver må gå litt i seg selv.

NUMMER TRE: Heidi Weng kom på pallen igjen, og kunne gå ut av langrennsstadion med blomster etter 20 kilometer fellesstart med skibytte lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Heidi Weng var bare halvannet sekund bak Diggins i mål.

– Jeg syns ikke man skal være kritisk allerede i starten av sesongen. Det kommer til å gå litt opp og ned for alle mann. Guttene har prestert suverent de siste årene, men sånn var det ikke da jeg kom inn på landslaget, da var det mer opp og ned, sier Weng.

Weng er blitt en landslagsveteran og poengterer at Sverige slet i mange år, men at de nå har fått frem mange sterke løpere.

– Det vil alltid være litt opp og ned. Kanskje der det litt sunt, så man skjerper seg, sier Weng.

BRØT: Anne Kjersti Kalvå opplevde stor suksess i Planica-VM, i prøve-VM i Granåsen lørdag brøt hun på en svart dag. Kroppen fungerte ikke. Foto: Terje Pedersen / NTB

Søndag er det 10 kilometer enkeltstart i VM-løypene i Granåsen. Med ett renn igjen etter fire verdenscuphelger er fasit på distanse to pallplasser, begge til Heidi Weng. Landslagsløper Marte Skaanes ble nummer 25 lørdag, drøyt to og ett halvt minutt bak Ebba Andersson.

Det er nøyaktig to uker til sesongens store mål for de fleste langrennsløperne starter med den attende utgaven av Tour de Ski. Kveen og trenerkollega Sjur Ole Svarstad skal snart ta ut sin tropp.

– Svir det litt å få denne dommen fra Therese Johaug under prøve-VM?

– Nei. Jeg vet hva jobben til ekspertene er, så jeg lar dem gjøre jobben sin. Jeg syns det er bra Therese Johaug gjør jobben sin, så skal vi gjøre vår. Målet er å kjempe om pallen i hvert verdenscuprenn, det er brutalt tøft, svarer Kveen.

Johaugs NRK-kollega Fredrik Aukland mener de norske damene ikke har levert etter det uttalte målet.

– Nei, Kveen bør ikke være fornøyd. Vi skal være verdens beste skinasjon, da er ikke resultatene gode nok. Bortsett fra Weng så er de som har levert på utsiden av landslaget. Da kan de være ærlige å si at de ikke har levert så langt. Det er så enkelt at resulatenen taler for seg, sier Aukland til VG.

Astrid Øyre Slind valgte å si nei til landslaget etter sitt fantastiske VM i Planica sist sesong. Hun leverte et solid løp og ble nummer fem. Slind poengterer at Norge hadde tre blant topp 10, selv om det bare var en landslagsløper.

– Det er mange sterke damer. Det er jevnt. Det er sånn det skal være, det skal ikke gå av seg selv å ha tre på pallen hele tiden, sier Slind til VG.

Ebba Andersson kommer med en trøst til norske langrennsdamer.

– Skal jeg være ærlig så er det sånn at man har en god dag og en mindre god dag. Jeg var ganske frustrert for en uke siden i Østersund. Det kan svinge fort, sier Andersson til VG.

Kristine Stavås Skistad satser også utenfor landslaget, hun har tre pallplasser i sprint denne sesongen, og vant i Granåsen fredag etter en monsterspurt: