– Jeg er så glad på hans vegne. Han har et stygt tilbakeslag denne sesongen, med en stygg skade. Veien tilbake i dette laget er lang, sier United-manager Erik ten Hag.

Han har fått samlet seg etter den smått absurde 4–3-seieren over Liverpool i FA-cupens kvartfinale. På pressekonferansen nesten en time etter kamp, er han full av lovord om matchvinneren.

Diallo kom inn og ble matchvinner i det 120. minutt. Og så ble han utvist, da, fordi han glemte at han hadde gult kort og dro av seg trøyen.

– Det var det beste målet i livet mitt. Et veldig viktig øyeblikk, sier Diallo til ITV.

Viktig er det ingen tvil om at det var:

Scoringen kan langt på vei ha reddet Uniteds sesong. De møter Coventry i semifinalen på Wembley og er store favoritter til å nå finalen i FA-cupen.

Det kan også ha reddet matchvinner Diallos langsiktige karriere i klubben.

I sommerens treningskamp mot Arsenal fikk han nemlig en kneskade som holdt ham ute nesten en halv sesong. Absurd nok kan det ha gitt ham en siste sjanse på Old Trafford.

Manchester Evening News skrev nemlig i desember at klubben var klare for å selge ivorianeren i sommer, men at skaden satte en stopper for det. Dermed ga skaden en siste sjanse for Diallo.

Og nå er plutselig muligheten åpen for 21-åringen igjen.

– Han får ikke alltid spilletiden han fortjener. I dag avgjør han kampen, og det er veldig gledelig å se. Jeg er veldig fornøyd med ham, sier ten Hag.

Fornøyd var ikke Jürgen Klopp etter kampen:

Marcus Rashford er inne på mye av det samme.

– Han har jobbet hardt og kanskje ikke fått de sjansene han har ønsket, sier han til ITV.

Og plutselig blir Diallo trukket frem som en av de som viser at Manchester United-fremtiden er lys.

– Vi har et lag for fremtiden. På vei opp er spillere som utvikler seg veldig bra, som Diallo, (Alejandro) Garnacho og Kobbie Mainoo, sier Erik ten Hag.