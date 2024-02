Onsdag kveld var hun tilbake - 16 måneder etter siste match med flagget på brystet.

Bakspilleren ble mamma til Olivia i juli, gjorde comeback for Györ i oktober og nå også på landslaget foran sommerens OL.

– Det har vært helt fantastisk å bli mamma. Jeg hadde ikke forventet at det skulle bli så mange nye følelser, så mye kjærlighet og samtidig så mange bekymringer, sier hun til handball.no - og innrømmer at det kom en tåre da hun ble tatt ut for første gang siden fødselen.

Onsdag kveld var hun tilbake, og kan kan skje bidra med den stabiliteten som manglet helt mot slutten av VM.

Nora Mørk har nettopp satt ballen bak Østerrikes keeper. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi må huske på at det ikke er noe medaljenivå på motstanderen, men en god kampøkt, sier Thorir Heirgeirsson til TV 2.

Østerrike var brukbart med i starten. Eller kanskje rettere sagt: Norge var litt sløve. Det endret seg raskt. Ved pause sto det 19–10, og Norge overkjørte Østerrike fullstendig i 2. omgang.

– Periodevis ser vi et norsk lag som vi liker å se det - selv om motstanden ikke er all verden, fastslår TV 2s sidekommentator Bent Svele.

Norge er regjerende europamester, mens Østerrike er klar for EM som arrangør.

Vilde Ingstad smiler etter scoring i 1. omgang mot Østerrike. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

I VM før jul slet strekspillerne med uttellingen. Det er foreløpig uklart hvor mange av dem Thorir Hergeirsson har tenkt å ha med seg til Paris-OL. Derfor var det flere linjespillere som benyttet sjansen til å vise seg fram onsdag. Vilde Ingstad scoret på seks av syv, Maren Aardahl på tre og Kari Brattset Dale på tre.

– Jeg er glad for at jeg selv ikke skal ta ut laget. Det er mange gode spillere å velge mellom, sier Ingstad til TV 2.

I sin 351. landskamp storspilte Katrine Lunde og fikk over 50 prosent - 16 redninger og 15 innslupne.

Og trener Hergeirsson kunne glede seg over at Norge fikk til 7 mot 6-spill - som kan være viktig å ta med seg til OL.

– Vi fikk gjennomført mye av det som var planen, sier Katrine Lunde til TV 2.

Søndag møtes lagene i Innsbruck.