Fra Uefas hovedkontor i Sveits ble kvartfinalene og semifinalene i Champions League trukket fredag. Tidligere fotballspiller John Obi Mikel møtte opp på scenen for å bidra til trekningen.

– Jeg håper det blir to engelske lag i finalen, siden den spilles på engelsk jord, sier Mikel.

Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er to norske spillere som har tatt seg videre til kvartfinalen med sine respektive lag, Manchester City og Arsenal.

Arsenal var det første laget trukket opp av kurven. Dermed starter de første oppgjør hjemme. Og motstanderen ble Bayern München.

Atlético Madrid møter Borussia Dortmund. Dermed møter de to lavest rangerte lagene hverandre i kvartfinalen.

Erling Braut Haaland får en røff motstand i Real Madrid – som starter første oppgjør hjemme.

Skulle City vinne årets Champions League-turnering, er det første gang siden 2017/18 at et lag forsvarer tittelen, da Real Madrid vant for tredje år på rad.

Liverpool møter Atalanta i kvartfinalen i Europa League. Jürgen Klopps mannskap åpner hjemme.

Fredrik Aursnes og hans Benfica møter franske Marseille i kvartfinalen. Dersom Aursnes og Liverpool tar seg videre, møtes de to i semfinalen.

Hvilke lag er i kvartfinalene i Champions League?

Manchester City (England), Arsenal (England), Real Madrid (Spania), Paris Saint-Germain (Frankrike), Atlético Madrid (Spania), Barcelona (Spania), Bayern München (Tyskland), Borussia Dortmund (Tyskland)

Hvem møter hvem i kvartfinalen?

Arsenal (England) – Bayern München (Tyskland)

Atlético Madrid (Spania) – Borussia Dortmund (Tyskland)

Real Madrid (Spania) – Manchester City (England)

Paris Saint-Germain (Frankrike) – Barcelona (Spania)

Første lag trukket starter med hjemmekamp.

Hvem møter hvem i semifinalen?

Martin Ødegaard og Arsenal har fått en vanskelig vei til Champions League-finalen.

Dersom Arsenal vinner mot Bayern München i kvartfinalen, møter de enten Real Madrid eller Manchester City i semifinalen.

Atlético Madrid og Dortmund spiller om en plass i semifinalen mot enten PSG eller Barcelona.

Hvilke lag er i kvartfinalene i Europa League?

Liverpool (England), Roma (Italia), AC Milan (Italia), Atalanta (Italia), Bayer Leverkusen (Tyskland), Benfica (Portugal), Marseille (Frankrike), West Ham (England)

Hvem møter hvem?

Milan (Italia) – Roma (Italia), Liverpool (England) – Atalanta (Italia), Leverkusen (Tyskland) – West Ham (England), Benfica (Portugal) – Marseille (Frankrike).

Hvem møter hvem i semifinalen i Europa League?

Liverpool/Atalanta – Benfica/Marseille

Leverkusen/West Ham – Milan/Roma

Hvilke lag er i kvartfinalene i Europa Conference League?

Aston Villa (England), Club Brügge (Belgia), Lille (Frankrike), Fenerbahçe (Tyrkia), Olympiakos (Hellas), Fiorentina (Italia), PAOK (Hellas), Viktoria Plzeň (Tsjekkia)

Når spilles kvartfinalene?

Kvartfinalene i Champions League er lagt opp til datoene 9. eller 10. april, og returkampen 16. eller 17. april.

Semifinalene er lagt opp til datoene 30. april eller 1. mai, og 7. eller 8. mai.

Kvartfinalene i Europa League og Europa Conference League spilles 11. april og returkampen 18. april. Semifinalene er 2. mai og 9. mai.

Når og hvor spilles finalene?

Champions League-finalen spilles 1. juni på Wembley stadion i England.

Finalen i Europa League spilles 22. mai på Dublin Arena. Vinneren vil få plass i gruppespillet i Champions League.

Finalen i Europa Conference League spilles på AEK Arena i Athen i Hellas 29. mai. Vinneren vil få plass i gruppespillet i Europa League, om de ikke har kvalifisert seg til Champions League fra hjemlig liga.