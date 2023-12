Det blir først kjent etter at VG ba om innsyn i konkrete bilag hos fotballforbundet.

Et av bilagene viser at en ansatt i Europatoppen handlet i en Power-butikk på Storo i Oslo tidlig i 2023. Der kjøpte vedkommende en iPhone 14 pluss, ørepropper av typen «Airpods», samt en Apple-klokke til snaut 5000 kroner.

Denne klokken er ikke relevant for vedkommende sitt arbeid.

Utlegget ble betalt av «Europatoppen». Norsk fotball skal bruke 187 millioner kroner på dette prosjektet, over en periode på seks år.

Både internt i NFF og blant flere klubber er pengebruken omdiskutert.

– I og med at den ansatte selv er trukket i lønn er ikke denne klokken kjøpt inn på Europatoppens regning. Det er ikke uvanlig at ansatte trekkes i lønn for utlegg som ikke dekkes av arbeidsgiver, sier assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad.

Ikke avtalt

På spørsmål om det var avtalt å foreta kjøpet på denne måten, svarer NFF-toppen:

– Nei, det ble ikke avtalt. Ved en glipp ble ikke klokken fanget opp og bilaget godkjent.

NFF-TOPP SVARER: Assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad. Foto: Jan Petter Lynau / VG

Arstad tror glippen hadde blitt oppdaget selv om VG ikke hadde bedt om innsyn i bilaget.

– Fordi enheten er listet i et register som er gjenstand for regnskapsmessig vurdering per årsslutt. Så den ville sannsynligvis blitt oppdaget i desember, mener han.

Men dette er ikke den eneste glippen i regnskapene til det omstridte prosjektet.

Tidligere i år betalte Europatoppen 27.000 kroner til Dynamic AS. Dette konsulentselskapet eies blant annet av Cato Haug. Han er styreleder i Norsk Toppfotball.

Betalte til egen «sjef»

Hvorfor er dette problematisk?

Fordi Norsk Toppfotball «eier» Europatoppen og er representert i styringsgruppa.

FORSVARER EGET VALG: NTF-leder Cato Haug ser ingen problemer med å fakturere NFF for salg av egne tjenester. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Prosjektet finansieres med 15 millioner kroner i året fra både Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball, samt 1,2 millioner kroner fra Toppfotball Kvinner. Altså 31,2 millioner kroner til sammen.

– Dette er en regning som er feilført på Europatoppen. Den skulle ikke ligget der. I stedet skulle den vært ført i regnskapene til U21-landslaget, for dette var tjenester som handlet om forberedelser til U21-EM i sommer, sier Arstad.

På fakturaen, som VG har sett, står det både «Europatoppen» og «ref Øyvind og Smerud».

– Hva er bakgrunnen for det?

– Jeg diskuterte med Leif Gunnar Smerud om dette var relevant å gjøre i precamp med teamet. Om dette var en bra greie eller ikke, svarer Øyvind Iversen, prosjektleder for Europatoppen inntil han gikk av i desember.

Arstad og Iversen mener dette er årsaken til at det ble en misforståelse.

– Er det ikke skummelt å bruke Cato Haug? Blir det ikke en sammenblanding av roller?

– Det blir en annen diskusjon som handler om hvorvidt NFF skal ha en leverandør som er relativt nær fotballforbundet. Det gjør vi hvert eneste år vurderinger på, for det handler om å ha en armlengdes avstand. Så kan VG gjerne utfordre det, men Haug har vært med i ti år, sier Arstad.

Selv understreker Cato Haug at han fakturerte NFF, og ikke NFF-prosjektet Europatoppen. Fakturaen gjelder tjenester til både U21-landslaget og kretstiltak, sier han.

– Grunnen til at det står «Europatoppen» i tekst inne i fakturaen er at dette var en pilot som ble kjørt på U-21 og at resultatet av dette arbeidet også kunne ha interesse for Europatoppen sitt innsiktsarbeid. Men bestillingen, kunden og fakturaen er helt korrekt NFF, sier Haug.

Han sier at han gjennom 20 år har levert tjenester fra eget firma til NFF.

– Dette er det jeg driver med og det er der jeg har min jobb. Vervet i Norsk Toppfotball har jeg hatt i fire år. Det har ingenting med dette å gjøre.

Cato Haug får 140.000 kroner i året for å være styreleder i Norsk Toppfotball.

På oppfølgingsspørsmål om vervet er forenlig med det å tjene penger på å selge tjenester til Norges Fotballforbund og norsk fotball, så svarer Haug kort:

– Ja.

Har sluttet

NFF-topp Kai-Erik Arstad mener at også den påståtte feilfaktureringen ville blitt oppdaget ved årets slutt.

Øyvind Iversen hadde kontrakt med Europatoppen ut 2026, men valgte i høst å slutte - i etterkant av VGs avsløringer. Han hevder at dette var planen, siden han hadde ett års permisjon fra jobben som leder for NFF Nordland.

VG hadde da omtalt hvordan ansatte i Europatoppen brukte 53.000 kroner på en VIP-losje med gratis alkohol på Old Trafford i høst. Iversen og NFF tok selvkritikk.

I ENGLAND: Her er de ansatte i Europatoppen på kamp i Champions League i høst. Billettene kostet mer enn 6000 kroner per person. Mat og gratis alkohol var inkludert i prisen.

Samtlige ansatte i prosjektet reiste også til New Zealand og Romania i sommer. Reisene kostet rundt en halv million kroner hver.

Kjøpt kameraer og podkastutstyr

I dag kan VG fortelle nye detaljer om hva pengene i Europatoppen brukes på:

I januar 2023 ble det kjøpt inn to kamerahus, samt mikrofoner og stativer til 66.753 kroner.

Ì april ble det kjøpt inn enda flere mikrofoner, samt et par objektiver til fotoapparater. Det ble også kjøpt inn to lamper. Totalsum: 172.000 kroner.

Samme måned ble det kjøpt inn flere kameraer til 82.000 kroner, batteriadaptere til 10.800 kroner og kabler til podkast-utstyr til 5000 kroner.

SLUTTET: Øyvind Iversen sluttet i Europatoppen i etterkant av VGs avsløringer i høst. Nå er han tilbake i NFF Nordland - som har samme arbeidsgiver. Foto: NFF Nordland / NFF Nordland

For å nevne noe.

Europatoppen har foreløpig ikke laget en eneste episode med podkast.

– Europatoppen opplyser at podkast er under planlegging og at utstyret skal brukes i 2024. 2023 har vært oppstartsåret til Europatoppen hvor det er mye som skal på plass, sier Arstad.

– I 2024 er planen å lage podkaster med fagfolk som jobber for at norsk fotball skal nå sine mål internasjonalt både på klubb og landslag. Temaene vil knyttet seg opp mot det internasjonale konkurransebildet, sier NFF-toppen.

– Det er brukt store summer på kameraer. Hva, helt konkret, har blitt filmet?

– Europatoppen opplyser at kameraene har blitt brukt til å filme kamper i nasjonale serier til en produksjon for Norsk Toppfotball. Kameraene har også blitt brukt til produksjon av seminarer gjennom året. I tillegg har kameraene blitt brukt til diverse opptak i kamper i Champions League med Brann og Vålerenga, og med Bodø/Glimt i Europa League. Investeringene i utstyr i oppstartsåret vil vi ha nytte av i fremtidige leveranser til norsk fotball, forklarer Kai-Erik Arstad.