Samtidig forteller Skistad at hun og treneren Lage Sofienlund «fortsetter akkurat som før», med å holde til på Konnerud og trene som de har gjort.

– Så sportslig sett blir det akkurat det samme som tidligere år, men man får bidratt litt inn på landslaget på markedssiden og at Norge forhåpentligvis står bedre rustet til neste sesong, sier hun til NRK som omtalte saken først fredag.

VG har vært i kontakt med Skistad. Hun henviser til det hun har sagt til NRK der hun forteller at hun nylig fikk et «drømmetilbud» som hun valgte å takke ja til torsdag.

Trener Lage Sofienlund sier Skistad får full frihet sportslig og svarer følgende på om hun skal på noen landslagssamlinger:

– Nei, sier han til VG.

Kristine Stavås Skistad og trener Lage Sofienlund fortsetter samarbeidet. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG Lage Sofienlund Trener til Kristine Stavås Skistad

Han fortsetter:

– Hun har full frihet. Hun fortsetter akkurat som før sportslig. Det er «klink» likt som det har vært. Hun skal være hjemme med laget på Konnerud, ha meg som trener og fortsetter med samme treningsfilosofien. Men hun går inn i «systemet» og bidrar på markedssiden. Hun er til salgs for Norges Skiforbund og bidrar til å finansiere konkurranseopplegg og satsing inn mot en VM-sesong.

– Så hun kommer ikke til å være en del av treningshverdagen i landslaget?

– Hun skal være en del av landslaget på den måten at hun skal være en del av den gjengen som reiser rundt hele vinteren, fra første til siste verdenscup. Gjennom sommer og høst er det sportslige opplegget på Konnerud, og så er det markedsarbeid på Ullevaal (der forbundet har sine kontorer).

Det var under et møte for en drøy uke siden at ski-ledelsen diskuterte landslaget. Ifølge VGs opplysninger ble det der gitt beskjed om at Skistad ikke ønsket å være en del av landslaget.

Også NTB erfarte at Skistad hadde takket nei.

Skistad forteller at hun satt hjemme i sofaen og leste VGs sak om at hun hadde takket nei til landslaget.

– Jeg lurer på hvor de får infoen fra, for neste gang tror jeg de må sjekke med meg før de legger ut bare rør, sier Skistad til NRK.

VGs sportssjef Frode Buanes sier følgende om Skistads uttalelser:

– Som Ulf Morten Aune påpeker har det gått frem og tilbake i samtalene mellom utøveren og skiforbundet, men vi erkjenner at det ble for konstaterende å fastslå at Stavås Skistad sitt nei var et endelig nei til landslaget, sier Buanes og legger til:

– Samtidig registrerer vi at det å være landslagsutøver i dag kan komme til å innebære kun å stille på reklameplakater. Det er en spennende utvikling vi skal følge tett fremover.

LANDSLAGSSJEF: Ulf Morten Aune, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB Ulf Morten Aune Landslagssjef

Landslagssjef Ulf Morten Aune sier til VG i dag følgende om hvordan han stiller seg til NTB og VGs opplysninger i dag:

– Vi hadde et internt møte, ja, forrige uke. Men hva som ble sagt der, det kommenterer jeg ikke.

Da VG spør Aune hva det er som har skjedd siden onsdag forrige uke, svarer han slik:

– Jeg vil ikke kommentere interne møter. I dialogen som har vært mellom oss har det vært frem og tilbake. For oss har det vært viktig å få Kristine med. På den andre siden vil hun veldig gjerne verne om sitt opplegg.

– Så har vi beveget oss frem og tilbake. Men det er smart å ikke si noe mer enn det. Hva som har skjedd før det endelige svaret, det vil jeg ikke kommentere.

– For å spørre rett frem: Var det sånn at det på møtet forrige uke ble fortalt at hun ikke ville på landslaget?

– I og med at det kom et ja først i går, så har det ikke vært soleklart. Vi begynte å snakke om dette i februar. Alle skjønner at det har gått frem og tilbake. Men å si at det var bestemt eller ikke, det blir feil.

Aune vil ikke gå i detalj om hva Skistad og landslaget er enige om.

– Det med individuell frihet, det er en viktig del av det. Vi kunne møtes på de viktigste punktene. Det er ikke mye verre enn det.

– Men får hun full frihet til å gjøre som hun vil, for eksempel ikke møte på samlinger?

– Når det gjelder det sportslige, så har Kristine vært klar og tydelig fra dag en på at hun ikke vil gjøre store sportslige forandringer. Det har hun vært tydelig på og det har vi sagt at vi er innforstått med, sier Aune.