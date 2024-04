Lando Norris (24) fikk først bestetiden sin strøket - så fikk han den tilbake i en ekstremt dramatisk avslutning.

– Merkelig, fastslår Atle Gulbrandsen på Viaplay-sendingen.

– Plutselig får han rundetiden tilbake!

Lewis Hamilton (39) var nest best og får altså andre startspor i lørdagens sprintløp i Shanghai. Endelig en opptur for Mercedes.

Tredje best er Fernando Alonso (42), noe som betyr at de to eldste førerne i feltet er nummer to og tre. I denne saken kan du lese mer om hvorfor Formel 1 satser på de eldste.

Hjemmefavoritten Zhou får tiende beste startspor.

Det var en merkelig kvalifisering der det først begynte å brenne i gresset ved banen, og brannen måtte slukkes før de kunne fortsette.

Så begynte det å regne da avgjørelsen skulle falle i SQ3. Lewis Hamilton hadde pole position i noen sekunder før Norris fikk tilbake rundetiden sin, som han først mistet fordi han kjørte utenfor banemarkeringen.

– Det var tricky, fastslår Norris om SQ3.

– Det ble våtere og våtere. Jeg var nervøs for vannplaning. Men det var moro. 1. plass var det vi ville ha.

Max Verstappen og Carlos Sainz følger i fjerde og femte beste startspor – til tross for at Verstappen kjørte av banen:

Rundetiden økte med mer enn 20 sekunder fra tørre SQ2 til det våte SQ3.

Sprintløpet går over 19 runder på banen i Shanghai, omtrent en tredjedel av et vanlig Grand Prix-løp. Det er ikke noe obligatorisk depotstopp.

