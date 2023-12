Herrem har selv levert et sterkt VM etter å ha blitt mor for andre gang i mars. Solberg-Østhassel har forbløffet en hel håndballverden.

Hun spilte sin siste Györ-match i februar, fødte i august, var ikke på banen i klubb før VM, men har levert åtte gode VM-kamper. Nå kommer den store avslutning mot Frankrike.

– Jeg har sagt det til henne: Jeg har sa så sykt stor respekt for ... åhh ... jeg vet ikke, sier Herrem til VG.

Hun må ta en liten pause. Tårene renner.

– Du blir litt rørt?

– Jeg gjør det. Det er slutten av mesterskapet og jeg blir lettrørt. Det er så imponerende måten hun og Lars (Solberg-Østhassels ektemann) har fått det til med Emma (datteren) her. Det er så lenge siden hun har spilt kamp og så klarer hun å prestere det hun gjør, beskriver Camilla Herrem.

Hun melder seg klar selv for VM-finalen etter smellen i kneskålen fredag.

Henny Reistad leverte en semifinale av en annen verden. Herrem har selv preget VM som nybakt mamma. Men Camilla Herrem mener at keeper-Silje tar kaka.

– Jeg vet jo hva dette går i. Jeg har bare så stor respekt for det Silje gjør og på nivået av prestasjonene. Hun har vært med på alt. Det er så imponerende at jeg nesten ikke har ord. Hun skal være stolt over den jobben hun har gjort, sier Herrem og tørker begge kinn.

MAMMA-SUKSESS: Silje Solberg-Østhassel og Camilla Herrem (i bakgrunnen) fikk til slutt noe å juble for i VM-semifinalen fredag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Silje Solberg-Østhassel ammer fortsatt og har hatt med seg babydatteren og ektemannen gjennom hele VM-perioden.

– Hvor viktig medspiller har Emma vært for deg?

– Hun gir meg energi på dagtid. Hun varmer hjertet mitt. Det er bare noe med å komme hjem til Emma etter trening. Thorir (Hergeirsson) snakker mye om av og på-knapp. Nå føler jeg virkelig at når jeg er av så er jeg av. Da er det bare baby-lykke. Kontrasten er mye større enn tidligere, sier hun.

– Jeg kom inn i mesterskapet og hadde egentlig ikke så høye forventninger til meg selv. Jeg ante ikke hvor jeg sto. At jeg har klart å holde såpass stabilitet er jeg veldig fornøyd med og ydmyk over. Det er ikke gitt, sier målvakten.

– Jeg er fortsatt litt overrasket. Jeg er glad for at kroppen har tålt dette, sier hun og roser samarbeidet med Olympiatoppen i Oslo og fysioterapeuten, Nikolett Budai, i Györ.

– Hun har vært hard og strikt. Helsen først. Jeg fikk ikke komme tilbake for tidlig. Det er jeg veldig glad for, forklarer Silje Solberg-Østhassel.

Hun var Norges beste spiller – selv om hun fikk seg skikkelig nesestyver – da det ble tap for Frankrike i VMs hovedrunde. Burvokteren leverte fantastiske kamper da Frankrike ble slått i EM-finalen (2020), VM-finalen (2021) og EM-semifinalen (2022).

– Det blir en drømmefinale, mener Solberg-Østhassel. Hun roser det norske forsvarsspillet. Det tror hun blir helt avgjørende i VM-finalen.

– Først og fremst så vinner forsvar og keeper kamper. Vi er helt avhengig av å stå bra bakover, kjøre etter dem, og score litt enklere mål på kontringer. Selvfølgelig må vi også få bedre flyt i angrep. Det slet vi med sist, sier hun.

Det er flere enn Camilla Herrem som er imponert over hennes 63 VM-parader. Det gir redningsprosent 43.

– Å se Silje Solberg, som ikke har spilt siden februar, komme inn her og briljere. Det er utrolig vakkert., sier Nora Mørk og fortsetter:

– Mange tar det for gitt. Men hun har fått et barn. Det er fantastisk.