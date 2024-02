– Jeg vet at noen tviler på bokseferdighetene mine etter å ha sett noen mindre gode prestasjoner, men jeg trodde på meg selv. Spesielt i lange kamper, for ingen har utholdenheten min, sa Hermansson da han ble intervjuet opp i buret etter kampen.

Etter 14 måneder borte var den svensknorske fighteren endelig tilbake, og oppgjøret mot svært lovende Pyfer var hovedkamp – og dermed fem runder istedenfor tre – på stevnet i Las Vegas.

Pyfer sto med tre seirer av like mange mulige etter at han fikk UFC-kontrakt, og er kjent for sin voldsomme slagkraft. Det fikk Hermansson merke tidlig i nattens oppgjør.

– Jeg ble truffet mer i starten enn jeg burde, men planen var fra min side å øke presset utover i kampen, sa Hermansson.

Det så alt annet enn lovende ut for Oslo-fighteren da Pyfer traff med voldsomme slag og dominerte i de to første rundene.

Til VG utdyper Hermansson noen timer etter kampen:

– Han slo ekstremt hardt, og jeg hadde vanskeligheter med å finne timingen i starten. Men jeg visste at dersom jeg holder hodet kaldt, så kommer min tur senere i kampen. Jeg måtte bare stole på planen, og at det var mer til min fordel jo lenger kampen gikk.

Det viste seg å stemme, for i runde tre endret kampbildet seg. Hermansson kombinerte godt og traff stadig med «jabben» og lave spark mot Pyfers venstre ben.

En mer og mer sliten og frustrert Pyfer fikk mindre og mindre til, og Hermansson plukket amerikaneren fra hverandre. Halvveis ut i den femte og siste runden tok han Pyfer ned og dominerte resten av kampen på bakken.

Alle de tre dommerne hadde som forventet 48–47 i favør Hermansson.

Jack Hermansson Vis mer ↓ Født: 10. juni 1988 (35 år)

Høyde: 185 cm

Vektklasse: Mellomvekt (84 kg)

Proffkarriere: 24 seier – 8 tap

Vokste opp i Uddevalla, Sverige, men har bodd og trent i Oslo siden han var 19 år.

Debuterte som proff i 2010, og har gått kamper i flere organisasjoner - blant annet Cage Warriors, Bellator og Venator.

Ble mester i Cage Warriors’ mellomvektklasse i 2014.

Debuterte i UFC i 2016, og har gått totalt 17 kamper for verdens største MMA-organisasjon. Han har 11 seier og seks tap, og har de siste årene vært rangert blant de aller beste.

Har i sine åtte siste kamper, siden tapet mot Jared Cannonier i september 2019, tapt og vunnet annenhver gang.

Vant på poeng mot meget lovende Joe Pyfer i Las Vegas natt til søndag norsk tid.

Det var 35-åringens 24 seier på 32 kamper i proffkarrieren. Han var fra før ranket som den 12. beste mellomvekteren i UFC, og seieren var ekstremt viktig for ikke å ramle ut av topplisten.

Imavov neste?

Hermansson har fire kamper igjen av sin gjeldende UFC-kontrakt, og trenger et par seirer til mot topp motstand før han er tilbake i tittelkamp-bildet han har snust på ved flere anledninger.

Det er verdt å merke seg at profilen Khamzat Chimaev bare er to plasser over på rankinglisten. Hermansson tar gjerne en kamp mot den russisksvenske fighteren han har trent mye med, og faktisk møtt i brytekamp.

– Jeg hadde gjerne møtt Khamzat om jeg fikk muligheten, men jeg tror at UFC har andre planer. Han er nok bare én kamp unna en tittel kamp, og jeg tviler på at jeg er nestemann for ham, sa Hermansson til VG før nattens kamp og la til:

– Jeg tror at en mer realistisk matchup for meg hadde vart Nasourdine Imavov etter en seier over Pyfer.

