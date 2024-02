Verdenseneren vant det første partiet med hvitt - men lå an til å tape det andre.

– Dette taper han for egen hånd. Fedosejev ble egentlig utspilt, sier TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer - men må så innse at Carlsen mirakuløst klarer remis.

Dermed ledet Carlsen 1 1/2–1/2 etter to partier - og kunne klare seg med remis i de to siste partiene. Det tredje partiet endte uavgjort, og i det fjerde partiet lå Carlsen godt an til å avgjøre.

Men slik ble det ikke.

– Noe av det dummeste jeg har sett, sier Hammer etter at Carlsen taper en bonde.

Deretter tapte Carlsen partiet på tid - og det endte altså 2–2.

– Katastrofalt spilt. Det er amatørmessig. Det er urutinert av den mest rutinerte spilleren i dette feltet, det er uforståelig, kommenterer Jon Ludvig Hammer på TV 2-sendingen.

Selv ristet Carlsen på hodet og var tydeligvis oppgitt over seg selv.

Her kan du spille gjennom partiene

– Hodet mitt var ikke med akkurat der, innrømmer Carlsen til TV 2.

Dermed måtte oppgjøret avgjøres på armageddon. Der fikk Carlsen svarte brikker og kunne altså nøye seg med remis for å vinne. Carlsen hadde tilsynelatende full kontroll, men hadde samtidig veldig dårlig tid. Det endte med remis.

– Jeg er først og fremst irritert over at jeg spilte dårlig, men jeg er selvfølgelig også lettet, sier Carlsen til TV 2.

– Jeg vil ikke anbefale Magnus å se denne sendingen i ettertid, sier Maud Rødsmoen i studio.

Belaruseren Denis Lazavik blir motstander for Carlsen søndag.

– Han virker veldig solid, sier Carlsen.

Magnus Carlsen spiller fra Spania, der han har leid et hus. Han har vunnet samtlige fire sesonger til nå i Champions Chess Tour-historien. Han har gått til topps i 17 av de 32 delturneringene. Det betyr at han har flere seirer enn alle andre til sammen.

Turneringene har både en «finale» og en «Grand final» der taperne kan spille seg inn. Finalen går søndag og Grand Final onsdag - alt på TV Sport 2.