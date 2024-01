– Med fasiten i hånd kan man si at det har vært et sjansespill fra City. Det virker som de har tatt for stor risiko, sier Torstein Dalen-Lorentsen, spesialist på fotballskader.

Mandag kunngjorde Manchester City at Haaland trener med laget igjen. Målmaskinen på rundt 195 centimeter er inne i karrierens lengste skadeavbrekk, ifølge tall fra Transfermarkt.

Han har pådratt seg en stressreaksjon i beinet, en skade som har holdt ham ute siden 6. desember.

EKSPERT: Torstein Dalen-Lorentsen. Foto: Sintef

Det er få som kan mer om slike skader enn Thor Einar Andersen.

– En stressreaksjon i beinvev er en belastningsskade. Årsaken er belastning over tid som utløser små skader i beinvevet. Det er flere faktorer som spiller inn. Det handler først og fremst om for mye trening eller mange kamper med for lite restitusjon/hvile for beinvevet, sier han til VG.

– Fotballspillere løper mye. Mange løp er sprinter med retningsforandring. Når det gjelder Haaland, løper han ekstremt fort og ofte med gjentatte retningsforandringer.

– I tillegg er han høy, kraftig og eksplosiv, og når han setter foten i bakken så gjør han det med stor kraft. Samlet er det faktorer som kan spille inn.

EKSPERT: Thor Einar Andersen, her avbildet i forbindelse med en VG-reportasje i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Andersen påpeker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Han påpeker at en belastningsskade er noe helt annet enn en akutt skade, for eksempel et overtråkk.

– En belastningsskade er summen av mange faktorer over tid, blant annet treningsbelastning, som til slutt bidrar til en stressreaksjon. Det kan etter hvert bli til et tretthetsbrudd dersom en ikke tar dette på alvor tidlig nok.

Denne kampen mot Aston Villa i desember er foreløpig Haalands siste for Manchester City. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters / NTB

Haaland-skaden er ikke tilfeldig, mener Dalen-Lorentsen.

Da jærbuen spilte for Dortmund frem til sommeren 2022 gikk han ofte skadet, enten i hofte eller lyske.

Den situasjonen endret seg mye etter City-overgangen for halvannet år siden.

Det lyseblå støtteapparat holdt Haaland skadefri nær hele den eventyrlige sesongen, der nordmannen var den utespilleren som hadde nest flest kampminutter for klubben.

Men Haaland har vært under et hardkjør inn i den nye sesongen.

Skaden slo inn etter lite ferie og fortsatt hardkjør i 2023/2024: Vis mer ↓ Etter Champions League-triumfen 10. juni fikk Haaland sin korteste ferie noen gang, skrev VG i august.

Hardkjøret fortsatte inn denne sesongen. Fra sesongstart ble Haaland nesten «aldri» hvilt og knapt byttet ut, skrev VG i begynnelsen av november. Tallene viste at han spilte mer de første tre månedene av denne sesongen enn i 2022/2023.

Den 6. desember gikk det galt. Da spilte City mot Aston Villa. Dagen etter hadde Haaland så store smerter at han knapt klarte å gå, ifølge Pep Guardiola, som da avslørte at det var snakk om en stressreaksjon i beinet.

I januar fortalte City-manageren at Haaland har hatt et tilbakefall og håper spissen er tilbake først i slutten av denne måneden.

Haaland sier han er «lei» og håper å være tilbake «veldig snart». «Som jeg har savnet dette», skrev han på Instagram etter mandagens treningscomeback

Neste kamp er mot Tottenham i FA-cupen fredag 26. januar.

Haaland vil da ha vært ute i 51 dager og gått glipp av ni City-matcher.

SETT FLERE KAMPER FRA TRIBUNEN: Erling Braut Haaland, ser lagkameratene gå videre i FA cupen i kampen mot Huddersfield 7. januar. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

– Han har klart seg overraskende bra etter at han gikk til City. Jeg synes det var sjokkerende hvor mye han spilte første sesongen, sier Dalen-Lorentsen.

– Det var jo positivt, selv om han hadde perioder i fjor der han var ute. Jeg tenkte at dette ser bra ut. For klarer du å holde deg skadefri, spiller masse over tid, så adapterer jo kroppen det. Man blir mer og mer motstandsdyktig, sier skadeeksperten.

– Men at det er overraskende at han får en belastningsskade med det kampprogrammet ... Svaret på det er selvfølgelig nei. En blir jo ikke overrasket.

Dalen-Lorentsen viser til at det nå har gått et helt kalenderår siden Qatar-VM 2022.

Et mesterskap som ga Haaland etterlengtet fri sist sesong. Dermed blir det første gang nordmannen kjenner på belastningen 12 måneder i strekk.

– De kan jo aldri vite helt sikkert, men det har vært kamper sist sesong der de har hatt muligheten til å spare ham. Spørsmålet er om de burde gjort det mer i høst. Med fasit i hånd, der han har fått en alvorlig belastningsskade, så er det superlett å si at de selvfølgelig burde spart ham.

VG har sjekket når Haalands skader inntreffer. Av skader med varighet på minst én uke er det to måneder som utpeker seg: Oktober og november.

I disse to månedene har 23-åringen fått totalt syv skader.

Hvert eneste år siden 2018 har Haaland hatt skadeavbrekk i november eller desember.

Markus Waldén leder en forskningsgruppe i Sverige som siden 2001 har studert skader hos Champions League-klubber – på oppdrag for UEFA.

Omtrent alle som deltar i Champions League takker ja til å dele informasjon på individnivå med forskerne, som dermed sitter på verdifull data – også om sjeldne skader.

– Hva er det viktigste for å unngå skader?

– Det er ingen enkel løsning, det handler om hagleskuddprinsippet; det er mange tiltak som bidrar litt. Det viktigste er at man jobber så individuelt som mulig, sier Waldén.

Kunsten er å behandle folk ulikt, mener han.

– Spillere har forskjellig høyde, vekt, spillestil, løper forskjellig og belastet ulikt i kamper, så man må ha en individuell tilnæring for å forebygge skader.

Til tross for at fotballen har blitt mer eksplosiv og krevende, er skadetallene ganske stabile.

– Den totale skaderisikoen har ikke økt i løpet av det 20 årene vi har forsket. Men muskelskader har økt i både i absolutte tall og relative tall, sier svensken til VG.

I den engelske spillerforeningen (PFA) er de bekymret over hvordan kampprogrammet endrer seg til det verre og antallet skader som oppstår i Premier League.

Maheta Molango er administrerende direktør i foreningen og skriver innledningsvis i en e-post til VG at dersom de som er ansvarlige ikke gjør noe med situasjonen, så vil det til slutt være opp til spillerne å si at nok er nok.

For Haaland er langt fra alene om å pådra seg en langvarig belastningsskade.

Tall og fremtidsutsiktene fra Premierinjuries, omtalt i BBC i november, var nemlig nedslående.

Belastning og skader har enorm påvirkning på spillere og klubber: Vis mer ↓ Skader på hamstringen (bakside av lår) økte for eksempel med 96 prosent sammenlignet med den foregående sesongen.

Newcastle var blant klubbene som hadde færrest skader i 2022/2023. Men denne sesongen var de i november registrert som en av «verstingene» på dette området.

Ifølge Premierinjuries handler det om at de er i ferd med å merke konsekvensene av fjorårssesongen, der ni av spillerne spilte minst 75 prosent av kampene i hjemlig liga.

Kostnadene for klubbene er estimert å være enorme. Manchester City hadde 40 skader 2022/2023-sesongen. Det kostet dem 11,9 millioner pund, som tilsvarer rundt 150 millioner kroner.

Chelsea hadde på sin side 68 skadetilfeller. Den estimerte kostnaden basert på spillernes lønn er rundt en halv milliard kroner… Kilde: Premierinjuries.

KLAR TALE: Fra Maheta Malongo, toppsjef i PFA (Den engelske spillerforeningen). Foto: Steven Paston / Pa Photos / NTB

Det blir trolig bare enda verre, skriver den britiske kringkasteren, som viser til at både Champions League og Europa League utvides kraftig fra og med neste sesong. I tillegg skal klubb-VM utvides i 2025, der hele 12 europeiske klubber skal delta.

– Skaderapportene denne sesongen viser hva slags påvirkning spilleskjemaet har spillernes helse. Det presser spillerne over grensene deres, fysisk og mentalt, sier Molango og fortsetter:

– Å redusere antallet kamper er del av løsningen. Pauser i sesong og mellom sesonger er også avgjørende og gir spillerne mulighet til å opprettholde fysisk form over en lengre periode.