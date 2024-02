35-åringen titter ned på lille Kristin (snart ti måneder) og innrømmer at personligheten hennes har fått brynt seg godt det siste snaue året.

Først og fremst på en god måte, men også litt utfordrende.

– Det beste er jo bare å ha ei lita «tulle» som våkner om morgenen, ser på deg og smiler. Det er noen fantastiske øyeblikk der hun bare krabber mot meg og jeg bare «aah», at jeg er den store helten hennes, liksom. Da blir du glad, da. Tårene kan bare trille. Jeg har virkelig fått kjenne på morsinstinktet.

1 / 2



Men dem som kjenner henne vil nok nikke bekreftende når Johaug selv beskriver deler av personligheten sin: «Det er kjapt, kjapt, kjapt, schmack, schmack, schmack», sier hun, mens hun med en rett håndflate slår ned i den andre.

Med andre ord: Hun er vant til at ting er effektivt, går som avtalt og ikke tar for lang tid.

Gjennom et langt toppidrettsliv har hun – som alle andre som vier livet til idretten – i lengre perioder fokusert kun på seg selv.

– Alle toppidrettsutøvere er på mange måter egoister. Hvordan har den overgangen vært for deg?

– Du føler deg først og fremst utrolig heldig for at du får oppleve det å bli mor. Så er det jo en skala i dette fra 1 til 10. Den første uken med «jækla» brystspreng og hormoner herfra til månen som du skal leve med.

– Jeg er god på lite søvn. Men det blir jo veldig oppstykket. Amming og gråting på natta. Du er en veldig god nummer to.

Det er ingen tvil om at hun trives i rollen. Men akkurat treningsturene har vært veldig uvant å inngå kompromiss med datteren.

– Det tar ikke fem minutter å komme seg ut av døren lengre. Det er en overgang fra å være den idrettsutøveren som har fullt fokus på seg selv og er veldig egoistisk på en måte. Men noen dager så er Nils Jakob på jobb. «Hva gjør jeg da?», tenker jeg.

– Da er det bare å få på seg skoene, springe med vognen på grus, så blir det gråting og jeg må sette meg ned på en stein og amme i marka! Og jeg som har vært en type som står og tripper under hver pause, liker at ting er effektivt, jeg har fått brynt meg!

SPRUDLET: Therese Johaug, her i intervju med VG i Nordmarka nylig. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Johaug smiler igjen.

Selv om 50-kilometeren i VM frister og et comeback kan være på trappene, er det ikke bare datteren Kristin som har opptatt Johaug siden hun la opp i mars 2022:

Hun jobber som ekspert for NRK når kanalen sender skirenn fra både verdenscup og nasjonale renn.

Johaug er ansatt og jobber mye med sin egen merkevare. Det siste året har hun også deltatt på treningsreiser som merkevaren arrangerer i Norge og utlandet.

Hun har lansert hudpleieprodukter.

35-åringen er også involvert i prosjektet Powher, som jobber for å få flere kvinnelige trenere og ledere i idretten.

I tillegg planla hun et storslått bryllup i Røros.

Therese Johaug og Nils Jakob Hoff, her utenfor Røros kirke nyttårsaften der de ga hverandre sitt ja. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Legg på at ektemannen Nils Jakob Hoff nå jobber som ikke bare turnuslege ved A-hus, men også som utrykningslege, så har dette blitt og er fortsatt litt av en kabal.

– Vi har vært vant til å ha et forhold der vi har vært hver for oss i perioder. Nå merker han jo faktisk hvordan det er å leve med meg. Han har fått kjenne hvordan jeg egentlig er, ikke sant, og det kan jo være en utfordring, sier Johaug og bryter ut i latter igjen.

– Vi må bare planlegge for å få det til å gå opp. Det er viktig å se hverandre, gi hverandre tid, at han kan se på meg at nå trenger jeg en treningstur og motsatt.

Therese Johaug, her på vei hjem fra møtet med VG på en restaurant i Nordmarka. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

I en lengre VG-sak tidligere denne uken fortalte Johaug mer i detalj hvordan hun så for seg hvordan livet blir i et eventuelt comeback.

Da VG spør hvordan hun trives med det vanlige, sivile liv, svarer hun slik:

– Jeg savner jo å ha på meg startnummer, høre startskuddet. Men det vanlige livet er fint, det. Overgangen var ikke så stor. Jeg har hatt to år der jeg var utestengt. Jeg konkurrerte jo ikke da, og selv om jeg trente mye, så fikk man se litt av det som er på den andre siden. Jeg ble ikke skremt av det da og så handler det jo veldig mye om at det er opp til meg hva jeg vil gjøre, sette i gang og drive med, sier Johaug.

Og det er enn så lenge mer enn nok.