Nederlenderen hadde fått annullert en hodescoring tidligere i den dramatiske Wembley-finalen. Men på corneren etter 118 minutter var han ikke til å stoppe. Chelseas Mykhailo Mudryk var sjanseløs i duellen.

Liverpool-stopperen tok til tårene i den enorme jubelen.

– Det er følelser, det er alt, jeg er så stolt av laget. Alle ungguttene spilte en rolle for det vi oppnådde i dag. Det er utrolig og nå skal vi ta mer, sier van Dijk etter sin første tittel som Liverpool-kaptein.

– Vi tar aldri ting for gitt og i dag kunne det gått annerledes. Men vi gjorde en stor jobb selv med alle problemene vi hadde før kampen, legger han til.

– For en kaptein, for en leder, sier BBC-ekspert og scoringslegende, Alan Shearer.

– Super, super, superspesielt, beskriver Jürgen Klopp til Viaplay.

Liverpool-sjefen kaller prestasjonen «outstanding» og mener at alle andre enn hans lag trodde Chelsea skulle vinne finalen.

– Jeg elsker det. De viste en karakter jeg aldri har sett før, meldte Klopp.

– Det er disse kveldene vi lever for, sier reservekeeperhelten Caoimhin Kelleher.

– Jeg dedikerer denne tittelen til mamma og pappa. De er her. Etter alt de har vært gjennom så gjør det dette enda mer spesielt, sier Luis Diaz – hvis far var kidnappet i Colombia sist høst.

Se målet til van Dijk her:

Dermed vant serielederen som første engelske klubb ligacupen for 10. gang. Klopp kunne brede ut sitt største smil.

– Du må slå for å få vekk smilet mitt. Det er fullstendig galskap det som skjedde her i kveld. Vi har et lag, en tropp og et akademi fullt av karakter. Jeg er så stolt over å være en del av dette, sier Klopp.

Managerens ungdomssatsing ble kronet med hans åttende tittel for klubben. Tyskeren hanket inn den første av fire mulige titler i avskjedssesongen i Liverpool.

– Enormt imponerende. Klopp gir en «greater than life-følelse», mener Pål André Helland i Viaplays studio.

18-årige Jayden Danns holdt på å avgjøre i den første ekstraomgang. Et ribbet Liverpool med tre tenåringer kjempet som løver for sesongens første tittel.

Men Chelsea-keeper Djordje Petrovic reddet den, og fikk hjelp av stolpen da Harvey Elliott hadde sjansen fem minutter før slutt i den andre.

Men til slutt kunne serberen ikke holde buret rent for et titteljagende, ungt, og skrubbsultent Liverpool.

– I ekstraomgangene har det vært Klopps unggutter mot de blå mislykkede milliardærer, sier Gary Neville i Sky Sports.

– Tapet er smertefullt, beskriver Chelsea-manager Mauricio Pochettino.

Liverpool-skadene Vis mer ↓ Alisson, Darwin Núñez, Joel Matip, Mohamed Salah, Diogo Jota, Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, Trent Alexander-Arnold, Stefan Bajcetic, Thiago, Rhys Williams og i finalen Ryan Gravenberch

Liverpool manglet omtrent halve førsteoppstillingen – inkludert Mohamed Salah og David Nunez.

Chelsea stilte også uten flere av sine beste – ikke minst ringreven Thiago Silva. Men klarte ikke å hente sin første tittel siden FA-cupseieren for seks år siden.

KLOPPMANIA: Jürgen Klopp lykkes igjen med å føre Liverpool til en tittel. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters / NTB

1. omgang var tett, jevn og veldig underholdende for 88.868 på Wembley.

Det eneste som manglet var scoringer.

Cody Gakpo headet Liverpools aller største mulighet i stolpen, men også Conor Bradley og Luis Diaz hadde fete muligheter til å lure Chelsea-keeper Djordje Petrovic.

I motsatt ende av Wembley var det enda mer utrolig at Cole Palmer ikke scoret. Men Liverpool-helten fra 2022-finalen, Caoimhin Kelleher, fikk ned venstre keeperarm og reddet forsøket.

KANONREDNING: Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher redder fra Chelseas Cole Palmer. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters / NTB

VAR måtte i aksjon etter at Raheem Sterling hadde satt ballen i mål. Etter hvert ble det annullert for en marginal offside. Nicolas Jackson hadde venstre armhule i offside.

Dommer Christopher Kavanagh valgte derimot ikke å koble inn videostøttet assistanse da Chelseas Moisés Caicedo satte knottene i ankelen til Liverpools Ryan Gravenberch.

Nederlenderen forsvant av gresset på båre.

AVLYST: Enorm Liverpool-jubel etter Virgil van Dijks scoring. Men den ble annullert av VAR. Foto: Nick Potts / Pa Photos / NTB

VAR ble koblet inn igjen 18 minutter etter pause. Virgil van Dijk gikk himmelhøyt med Ben Chilwell hengende i trøyen. Liverpool-kapteinen headet Andy Robertsons frispark rett i mål.

Van Dijk feiret lenge og vel, men etter at siste slengkyss ble sendt mot tribunen, løp dommer Kavanagh ut til videoskjermen.

Den viste at Liverpools Wataru Endo sto i offside da frisparket ble slått. Så la japaneren inn en solide sperre på Chelseas hodesterke Levi Colwill.

Dermed ble også Liverpool-jubelen avblåst ved at VAR-dommer John Brooks hadde grepet inn.

Så var det Chelseas tur til å treffe metallet Cole Palmer satte opp Conor Gallagher. Ballen slo i motsatt Liverpool-stolpe.

KUNNE AVGJORT: Conor Gallagher klarte ikke å lure Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher. Foto: CARL RECINE / Reuters / NTB

Gallagher fikk servert en ny kjempesjanse – igjen servert av Palmer – men den stoppet Liverpools reservehelt. Kelleher var igjen ute med venstre keeperarm.

På overtid fikk Chelsea en firedobbel sjanse. Liverpool-målvakten reddet to dem.

– Er det mulig ikke å få den ballen over målstreken, stønnet Viaplays ekspert, Tor Ole Skullerud.

Dét var det.

For dette ble Liverpools festkveld.