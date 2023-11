Søndag ble det kastet bluss på Brann Stadion. Flere barn på første rad skal ha blitt truffet og fått klær ødelagt, men uten å bli fysisk skadet, ifølge Bergens Tidende.

– Fem personer er anmeldt. Det er første gang vi anmelder noen for bruk av pyro på tribunen, forteller Kjetil Hoff ved Vest Politidistrikt til VG.

Fotballpresident Lise Klaveness sier til VG:

– Vi fikk alle en klump i magen da vi hørte nyheten om at det ble kastet pyro fra lenger oppe på tribunen på Brann Stadion – som traff et barn som hadde kommet på stadion for å se favorittlaget sitt spille kamp.

– Det skal være trygt å gå på kamp i Norge, og vi kan ikke ha det slik at barn eller andre står i fare for skader på stadion. Dette er svært alvorlig og er nå en politisak. Vi er kjent med og stoler på at Brann håndterer dette på en god måte.

– Generelt ser vi en økning av hendelser under kamper i Norge som setter folk i fare. Vi er bekymret for denne utviklingen. Vi vil sammen med klubber, supportere og myndigheter jobbe for tryggere rammer på norske arenaer fremover.

Brann opplyser via pressesjef Thomas Brakstad at de foreløpig behandler saken internt og derfor ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

På spørsmål om NFF har sluttet å reagere med bøter mot bluss, svarer leder i konkurranseavdelingen, Nils Fisketjønn:

– I år har vi en prøveordning der klubbene, i hovedsak, selv skal reagere mot uønskede hendelser. Samtidig har NFF forbeholdt retten til å reagere mot alvorlige hendelser som for eksempel; kasting, bruk av knallskudd og raketter samt banestorming. Det har også vært gjort gjennom sesongen.

Lise Klaveness er fotografert på en pressekonferanse sist uke. Til venstre kommunikasjonssjef Gro Tvedt Anderssen, til høyre generalsekretær Karl-Petter Løken. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er ansvarlig organ. De er bekymret over utviklingen:

– Det skal være trygt å gå på idrettsarrangementer i Norge. Derfor er det forbudt for publikum på norske fotballtribuner å bruke fyrverkeriprodukter og bluss – som er ment for å gi nødsignal, sier Brit Skadberg, seksjonssjef i DSB, til VG.

– DSB ser med bekymring på at enkelte ikke respekterer regelverket og dermed skaper utrygge og farlige situasjoner for andre, fortsetter Skadberg.

– Bluss utvikler sterk varme, opp mot 1000 grader, og slukker ikke før de brenner ut av seg selv. Uforsvarlig bruk av fyrverkeri og bluss kan medføre en betydelig risiko for publikum og spillernes liv og helse. Røykeffekten kan dessuten bidra til en krevende situasjon, eksempelvis ved behov for evakuering.

– Hvem skal passe på at reglene følges?

– Det er politiet som håndhever regelverket, eksempelvis i form av publikumssjekk og visitasjon ved mistanke om smugling av pyro, og som håndterer og følger opp episoder med ulovlig bruk, og som derfor er de rette til å uttale seg nærmere om hvordan regelverket etterleves.

Kjetil Hoff ved Vest Politidistrikt sier at ting ble annerledes etter at DSB strammet inn reglene for noen år siden.

– Tidligere kunne det lokale brannvesenet gi dispensasjon til for eksempel supportere som fikk opplæring i bruken av pyro og fikk en klar avtale om hvor de kunne stå og når de kunne bruke pyro. Men etter at denne muligheten ble borte, har dessverre bruken gradvis flyttet seg mer og mer inn på tribunen.

– Hvordan håndhever dere disse reglene?

– Når vi har grunnlag for å si at det er ulovlig bruk og det er grunnlag for å anmelde og at det er mulig å løse saken, så anmelder vi det.

– Men andre ord at dere vet hvem som har gjort det?

– Stemmer. Vi har jo blant annet problemet med bruk av maskering. Men når grunnlaget er til stede og det er uvøren bruk, så vil politiet anmelde det.

– Hvordan er samarbeidet med Brann?

– Vi har et godt samarbeid med Brann om alt med sikkerhet, både risikoatferd og det med bluss. Vi har hatt flere møter. Men dette gjelder ikke bare Brann, men det virker som det er gjengs over Fotball-Norge, spesielt i Eliteserien, men vi ser det også nedover i divisjonene. Her i Bergen har vi til nå ikke hatt like store problemer som for eksempel Vålerenga og Lillestrøm, men ingen ønsker at det skal bli slik det er i dag.

– Hva kan du si om de fem som nå er anmeldt?

– Den ene er anmeldt for å ha kastet et bluss. En annen er anmeldt for å ha brukt fyrverkeri. Det har vi ikke sett tidligere. Etter vår vurdering er det en eskalering, fordi det er enda farligere. Vi mener å ha identifisert ytterligere tre personer som er anmeldt, svarer Kjetil Hoff ved Vest Politidistrikt.