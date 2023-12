– En skandale. Han burde ha gått av for mange år siden. Hassan Moustafa er et klart eksempel på at det burde vært begrensing på hvor mange perioder man kan sitte. Han burde også gått av på grunn av alder, sier den danske kommentatoren og journalisten, Jan Jensen, til VG.

Egypteren ble først valgt i 2000. Siden er Moustafa gjenvalgt fem ganger. I de tre siste IHF-valgene har det ikke vært motkandidat.

Jean Kaiser var den siste som utfordret Moustafa om presidentvervet.

Da luxembourgeren skulle holde sine innlegg på IHF-kongressen virket mikrofonen bare av og til. Motkandidaten tapte valget i 2009 og kalte etterpå seansen for «Muppet Show»

– Mens han (Moustafa) selv reiser verden rundt på IHFs regning for å drive valgkamp, så nektet han andre kandidater å prate på kongressen, freste Kaiser overfor Berliner Zeitung etter valget.

Antallet nasjoner i det internasjonale håndballforbundet har utvidet seg med 35 prosent i Moustafas tid.

– Hvis man skal si noe godt om han så har han lykkes med å utvide antall medlemsland. Men det kan ikke se på kvaliteten. VM er blitt for stort. Det var for mange likegyldige kamper. Det er synd, sier Jan Jensen, som for Ekstra Bladet har intervjuet afrikaneren bosatt i Sveits.

Hassan Moustafa forbindes i Europa mest av alt med kontroverser.

FEIL SØLVVINNER: Hassan Moustafa var ikke heldig da medaljene skulle deles ut i forrige VM. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

VG har sendt en e-post med temaet og spørsmål til IHF. De har ikke besvart den, ei heller gitt uttrykk for at de kommer til å gjøre det.

Det ble en aldri så liten skandale da Moustafa annonserte feil medaljør under medaljeseremonien i sist kvinne-VM. Presidenten hadde kontroll på at Norge hadde vunnet gullet i 2021, men utropte Danmark på sølvplass.

Problemet var bare at det var Frankrike som nettopp hadde tapt finalen mot de norske jentene. Danmark vant noen timer før bronsefinalen.

– Det viste at han har mistet kontakt med virkeligheten, hevder Jan Jensen.

Tabben førte til buing i arenaen i Spania. Publikum sa sin klare mening om IHF-presidenten flere ganger under seremonien.

Også de norske håndballjentene har vært direkte misfornøyd med Moustafa. Han ønsker å innføre klisterforbud for å holde hallgulvene så rene og pene som mulig.

– Målet for IHF gjennom presidenten Moustafa er at håndball skal spilles uten klister. Det er tro på julenissen, men det er det mange som gjør, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson under OL i Tokyo for to år siden.

Men Hassan Moustafa har møtt på verre problemer.

I 2009 ble presidenten etterforsket av påtalemyndigheten i Tyskland etter salg av fjernsynsrettigheter i perioden 2006–2009. Sveitsiske myndigheter ransaket Moustafas kontorer i Sveits og hjemlandet Egypt.

Men det ble aldri bevist noe ulovlig.

TIDLIG UTGAVE: Hassan Moustafa sammen med tidligere president i både Norges Håndballforbund og EHF, Tor Lian, i 2005. Da Lian gikk bort i 2016 holdt Moustafa tale i bisettelsen. Foto: Geir Olsen / VG

Foran herre-VM i Qatar i 2015 klarte ikke stornasjonen Tyskland å kvalifisere seg fra Europa. Dermed ble Oceanias representant, Australia, kastet ut for å gi plass for tyskerne. IHF innførte plutselig wild card.

To år etter fikk det norske herrelandslaget friplass etter å ha tapt for Slovenia i kvalifiseringen. Hassan Moustafa var på plass under Norges hjemmekampen i Stavanger seks dager før avgjørelsen.

– Vi snakket aldri om wild card da Moustafa var i Stavanger. Det eneste var at jeg informerte ham om at media sikkert ville spørre om det da de intervjuet ham etter kampen, sa håndballpresident Kåre Geir Lio til VG den gangen.

Nå deler både IHF og det europeiske håndballforbundet ut friplasser i sine turneringer. Østerrike og Island kom begge til årets VM i Norge på grunn at de fikk wild card av Moustafa & co.

PRISUTEDELER: Hassan Moustafa deler ut VM-trofeet til Stine Bredal Oftedal og Camilla Herrem i 2021. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Håndballen har i mange omganger vært anklaget for dommerkorrupsjon. IHF-presidenten har alltid benektet at dette har noe å gjøre med det internasjonale forbundet.

I 2007 kvalifiserte Kuwaits herrer seg overraskende til OL på bekostning av Sør-Korea. Rett før kampen ble de oppsatte dommerne erstattet med to nye. Analyser i ettertid viste at de gjorde 38 klare dommerfeil under kampen.

Hassan Moustafa ble direkte knyttet til skandalen av tyske Der Spiegel, men benektet alt.

– Vi er bundet på armer og bein. Det er de kontinentale forbundene som styrer disse turneringene. Vi har bare overvåkningsrett, sa han på en pressekonferanse.

Moustafa har med jevne mellomrom fått spørsmål om korrupsjon.

– Vi har ingen korrupsjon i håndballen. Håndball er en ren sport, sa han i 2009.

NORSK GJEST: Hassan Moustafa med den norske håndballpresidenten Kåre Geir Lio i Stavanger sist uke Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Før Tokyo-OL i 2021 trakk dommersjefen i det internasjonale håndballforbundet – Roman Gallego – seg i protest. Spanjolen mente at IHF-president Hassan Moustafa blander seg inn i hvilke dommere som skal dømme hvilke kamper internasjonalt.

Gallego (65) skrev en mail til flere internasjonale medier, blant annet VG, at saken er spesielt viktig før OL i Tokyo.

– Han (Moustafa) tviler på upartiskheten til nordiske dommere som dømmer nordiske lag, skriver Gallego i mailen.

IHF gikk til motangrep i en pressemelding.

Håndballpresident Kåre Geir Lio kjente ikke til at Moustafa blandet seg inn i nominasjonene av dommer, og la til at å blande seg inn i det dommerfaglige arbeidet er fjernt fra en norsk måte å tenke ledelse på.

Norske Per Morten Sødal ble senere Gallegos etterfølger som dommersjef i IHF.

HEDRET LØKE: Hassan Moustafa delte ut prisen da Heidi Løke ble kåret til verdens beste håndballspiller i 2011.

Det internasjonale håndballforbundet har utvidet seg kraftig i Moustafas tid som president. Fra 137 til 209 nasjoner.

– Hvis du først har kvantitet, vil kvaliteten komme, sier Moustafa i et ferskt intervju med NRK.

Ifølge NRK hadde 190 nasjoner stemmerett på IHF-kongressen i november. Mange av dem får direkte utviklingsstøtte fra kontorene til det internasjonale forbundet i Sveits. Moustafa hevder at IHF stiller spesielle krav til aktivitet i alle land som har stemmerett.

– Vi har bestemt, eller jeg som president har bestemt, at vi ikke liker at medlemsland som ikke er aktive skal få stemme. Vi vil ikke at folk skal tro at jeg bare ønsker å ønske antall medlemmer som støtter meg på kongressen, sier Moustafa til NRK.

Men helt nye mininasjoner har altså én stemme ved valg. Akkurat som Tyskland (800.000 aktive), Norge (135.000 medlemmer) og andre som nasjoner som dominerer på verdensnivå.