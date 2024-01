– Jeg har gjort en del spennende ting, men dette slår alt. Det er ikke noe tvil om det. Jeg er veldig begeistret, sier sir Jim Ratcliffe til pressen før Uniteds 2–2-kamp mot Tottenham søndag.

Det er antatt at Ratcliffe skal ta tak i det sportslige i klubben som eier av 25 prosent av klubben. Den amerikanske Glazer-familien sitter fortsatt som hovedaksjonærer, men Ratcliffes Ineos Group har kjøpt en fjerdedel av aksjene for omtrent 16 milliarder kroner. I tillegg skal han være villig til å investere 3,3 milliarder kroner for å ruste opp Old Trafford.

Manchester Uniteds sesong så langt har vært en fiasko: Bare syvendeplass i Premier League, 13 poeng bak ledende Liverpool i ligaen og ute av både FA-cupen og ligacupen. FA-cupen ser ut som det eneste håpet om å vinne noe, og i ligaen handler det meste om å prøve å klatre opp blant de fire beste.

Ratcliffe sier at prosessen rundt overtagelsen ikke gjør det mulig å gå i detaljer på hvilke planer han har for klubben. Men Ratcliffe snakket lenge med manager Erik ten Hag sammen med Ineos sportsdirektør Dave Brailsford.

– Det ville være upassende før det hele er formalisert. Jeg håper de ikke finner noe dumt i CV-en vår, sier han ifølge BBC. Han håper alt er klart i midten av februar.

Foto: CARL RECINE / Reuters / NTB

71-åringen forteller at han var på Old Trafford for første gang da han var omtrent ti år. Jim Ratcliffe bel født som en sønn av en snekker i Failsworth som regnes som en del av Stor-Manchester.

Han har bygget Ineos Group gjennom kjemiindustrien. Sunday Times Rich List hardde i fjor Ratcliffe som Storbritannias nest rikeste person.

Søndagens kamp var Ratcliffes første på to-tre år. Ratcliffe svarer at han vil være «ganske mye» til stede fremover. Glazer-familien er kjent for å være sjelden til stede.

Ratcliffe sier på spørsmål at han har ambisjoner om å jobbe med Manchester United i «noen år».

– Det har vært noen svinger på veien, men det ble bra til slutt, sier han om avtalen.

Det er knyttet stor spenning til hva Ratcliffe vil gjøre med klubben som ikke har vunnet Premier League siden 2013.

Britiske medier tror Ratcliffe vil ha med seg sir Dave Brailsford for å se med friske øyne på hvordan klubben drives. Brailsford ble adlet etter den britiske sykkelsuksessen i London-OL og har også vært kontroversiell manager for Team Sky.