Bærumsjenta lykkes med absolutt alt da hun scoret alle Norges seks mål i ekstraomgangene mot Danmark i semifinalen. 15 nettkjenninger i samme kamp er rekord etter 1411 norske landskamper i løpet av 77 år.

– Jeg har veldig respekt for den mentale biten. Hvor mange ting man faktisk kan tenke på under kamper. Ting som faktisk kan sette deg ut av spill, sier hun.

VM-finalen på VG Live: Norge mot Frankrike 19.00

Henny Reistad vet godt hva hun snakker om. Bare seks dager før Danmark-suksessen opplevde hun det stikk motsatte: Hun gjorde fem personlige feil, misset på tre av bare fire distanseskudd, og sviktet da det gjaldt som mest mot Frankrike i Trondheim Spektrum.

Norge hadde ballen i sluttsekundene. Reistads skuddarm skulle berge uavgjort. Men hun nølte. Ballen gikk i stedet til Stine Skogrand på høyre kant. Hun misset en dårlig sjanse. Norge tapte 24–23.

– Det var mange tanker. Jeg tror det blir bedre om man klarer å gjøre ting enklere, sier hun.

SIST SØNDAG: Tårene kom for Henny Reistad etter tapet for Frankrike. Her med Camilla Herrem. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Dagen etter tapet fortalte Henny Reistad om en tøff natt. Hun kjente på det hun kaller «ekstremfølelser». Idrettspsykolog Tom Henning Øvrebø er tilgjengelig for henne i VM, men hun brukte ikke mental hjelp etter opplevelsen.

– Det lå ikke så mye i den kampen. Jeg vil heller bruke den som læring enn å tenke at jeg har blitt en så mye dårligere håndballspiller, sier Reistad. Hun var helt avgjørende mot «Bleues» i VM-finalen for to år siden.

– Hva må du gjøre annerledes mot Frankrike nå?

– Det ble mye hakking og usikkerhet i satsingene sist. Det er egentlig bare å gå for fullt inn i alt og ikke nøle.

– Tenner Frankrike-tapet noe i deg?

– Definitivt. Det tror jeg det gjør for hele laget. Det er en revansjelyst der.

Henny Reistad leverte også en topp kamp med 10 mål mot Østerrike i gruppespillet, men er faktisk ikke helt fornøyd med VM-innsatsen.

Høsten har vært ruskete med en ankelskade, ryggproblemer og en muskelskade i leggen. Reistad spilte bare den første av Norges fem oppkjøringskamper til VM.

– Det viktigste for meg er å være effektiv på et stabilt nivå. Det føler jeg ikke at jeg fått til helt i hele dette mesterskapet, sier hun.

Hun har en strategi når motgangen melder seg.

– Finne tilbake til hva jeg er aller tryggest på. Hva som har funket tidligere mot lag og spillere. Kanskje ha litt fokus på hva jeg kan gjøre for andre. Det er litt varierende, forklarer hun.

Henny Reistad har ingen tro på at hun får spesialoppvartning i VM-finalen etter målshowet mot Danmark.

MØTTE PRESSEN: Henny Reistad hadde lørdag et eget møte med 16 norske pressefolk i Silkeborg. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Jeg tror nok Frankrike sitter med følelse av at de løste det ganske greit sist, sier hun.

Thorir Hergeirsson tror det er en fordel om Frankrikes ringrev av en trener, Olivier Krumbholz, klistrer et godt gammeldags frimerke på Reistad.

– Det løser vi sammen. Det er ikke ofte det blir satt frimerker i dagens håndball. Jeg tenker at med de spillerne vi har: Jo større rom, jo bedre muligheter, sier han.

Hergeirsson er ikke overrasket over at Reistad har variert i prestasjonene.

– Hun er absolutt en av verdens beste håndballspillere per dato. Og så er det jo sånn at det er ikke alltid gitt at du klarer å levere på topp. Det er mange ting som spiller inn. Vi må tåle at det svinger også for de beste, sier han.

Thorir Hergeirsson hadde bestilt flere distanseskudd fra Reistad fredag. Han fikk totalt 17 avslutninger. Men landslagssjefen er ikke med på at VM-finalen for Norge bare vil handle om satse på Reistads helt spesielle spenst og skudd.

– Vi har ikke lagt det opp slik. Det er flere som stikke nesen i de rommene som kommer. Det synes jeg Stine (Bredal Oftedal) gjorde i viktige perioder mot Danmark. Men det er alltid sånn at hvis noen leverer godt, så forventer man mer, sier Hergeirsson.