Det er det andre året på rad han vinner VM-gullene både i hurtig- og lynsjakk.

Daniil Dubov kom et halvt poeng etter Carlsen. Russeren ble fratatt et halvt poeng etter skandalepartiet mot Jan Nepomnjasjtsjij fredag. Ellers hadde han endt likt med Carlsen og fått omspill.

– Det er selvfølgelig synd for ham at det ble sånn, men jeg tenker at bra at det er satt en presedens for det som åpenbart er avtalt spill, sier Carlsen til NRK.

– Det tror jeg ikke de selv kan nekte for.

– Det er avskrekkende. Jeg tenker at det er fair, og det er også bra at de ikke ble kastet ut av turneringen.

Carlsen foreslår også endring av regelen om å tilby remis:

– Jeg håper at de neste gang gjør seg av remistilbudene. Jeg vet ikke hvorfor de har det. Jeg er selv kynisk og tar remis når det passer meg, men det er ingen grunn til at det skal være lov.

Magnus Carlsen etter det viktige partiet mot Richard Rapport, ungareren som representerer Romania. Foto: Lennart Ootes

Totalt er det fjerde gang Carlsen tar «the double» med VM-tittel i begge «fartsdisiplinene» samme år.

– Jeg er lettet, sier Carlsen i seiersintervju med FIDE.

– Hurtigsjakken kom relativt lett. Jeg følte meg bra. Lynsjakken har vært noe helt annet. Jeg har kjent at jeg har sovet dårlig og manglet energi. Jeg har tatt parti for parti, sier han til NRK.

– Jeg har prøvd å tenke på andre ting mellom partiene. Jeg føler at jeg spilte partiene mest på adrenalin. Det var viljen som seiret i dag.

Både Carlsen og hans fremste motstander, Daniil Duvov, tok kjappe remiser i det siste partiet. Dermed endte Carlsen på 16 og Dubov på 15,5 poeng.

Magnus Carlsen har dermed vunnet VM i sjakk 17 ganger - noe som ingen andre er i nærheten av:

Lynsjakk (7): 2009, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023.

Hurtigsjakk (5): 2014, 2015, 2019, 2022 og 2023.

Klassisk sjakk (5): 2013, 2014, 2016, 2018, 2021.

Før siste parti klaget Magnus Carlsen på at han ble satt opp med svarte brikker i to partier på rad. Hoveddommeren Ivan Syrovy holdt på sitt, og Levon Aronian hadde dermed hvite brikker mot Carlsen i det 21. partiet. Nordmannen godtok forklaringen.

– Jeg antok at jeg hadde hvitt. Derfor ville jeg ha en avklaring fra dommeren. De kom ikke med en ordentlig forklarling. Men de forklarte det etterpå. Det overrasket også andre spillere, men det er selvfølgelig ikke ideelt å bruke krefter på det før runden.

«THE DOUBLE»: For fjerde gang i karrieren vinner Magnus Carlsen VM både i hurtig- og lynsjakk samme år. Foto: Anastija Korolkova

Magnus Carlsen kom ett poeng bak teten etter at han tapte lørdagens første parti - mot franske Maxime Vachier-Lagrave. Før det hadde han spilt 25 partier i Samarkand uten å tape.

– Et spesielt dårlig parti av Carlsen, sier Bae på NRK-sendingen.

Men etter det tok nordmannen seier på seier. Poengene rant inn. Rivalene klarte ikke å følge ham.

– Han er bedre form i dag enn i går. Men han er litt rastløs. Det har kanskje sammenheng med at han så gjerne vil vinne, smiler pappa Henrik Carlsen til NRK underveis.

Det 18. partiet skulle bli helt avgjørende etter som russeren Artemiev tapte dette partiet. Jon Almås som gjest i NRK-studio var ekstremt imponert:

– Det er rått. Han klarer å kverne ut seier i en helt jevn stilling, sier Almås.

Carlsen tok på seg øretelefonene og gikk seg en tur før de tre avgjørende partiene.

Han vant deretter over sterke Richard Rapport.

Carlsens partier lørdag:

Parti 13: Maxime Vachier-Lagrave-Magnus Carlsen 1–0.

Parti 14: Magnus Carlsen-Alexey Sarana 1–0.

Parti 15: Magnus Carlsen-Arjun Erigaisi 1–0.

Parti 16: Aleksandar Inđić-Magnus Carlsen 0–1.

Parti 17: Magnus Carlsen-Yangyi Yu 1–0.

Parti 18: Jan-Krzysztof Duda-Magnus Carlsen 0–1.

Parti 19: Magnus Carlsen-Richard Rapport 1–0.

Parti 20: Volodar Murszin-Magnus Carlsen 1/2–1/2.

Parti 21: Levon Aronian-Magnus Carlsen 1/2–1/2.

Daniil Dubov og Jan Nepomnjasjtsjij ble straffet for sitt skandaleparti fredag. Begge tapte et halvt poeng på det. Dubov ga denne begrunnelsen til NRK:

– Jeg er ikke fornøyd med dommerne. Det har vært mange forsinkelser på grunn av deres dårlige jobb. Fredag var eksepsjonelt - selv etter deres ikke høye standard. Det var en protest. Jeg kan poste det på FB, men jeg gjør det på brettet. Det bør være et signal om at noe er galt, sier russeren.

Torstein Bae i NRK-studio lot seg imidlertid ikke overbevise:

– Dette virker som en rettferdiggjøring i ettertid. Dette var tynn suppe.

PS: Johan Sebastian Christiansen (11,5 poeng) ble nummer 60 i lynsjakk-VM og nest beste nordmann. Aryan Tari fikk 11 poeng, Benjamin Haldorsen 10 poeng og og Elham Amar 9,5 poeng.