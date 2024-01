Hun måtte se at svenske Linn Svahn vant den klassiske sprinten i tyske Oberhof etter en råsterk avslutning opp både de siste bakkene og inn på oppløpet.

Bak Svahn fulgte overraskende nok Frida Karlsson på en andreplass, mens Jonna Sundling tok den siste pallplassen med nesten to sekunders margin ned til Skistad.

– I dag synes jeg egentlig fjerdeplass var mye bedre enn det jeg kunne håpet på. Jeg er ikke helt i draget. Jeg er egentlig fornøyd sånn sett, sier Skistad til Viaplay kort tid etter rennet.

Hun mener hun «kanskje mangler litt, i tillegg til at det var en hard og tøff løype». Hun måtte medgi at det selvfølgelig er kjipt at det endte med tre svensker foran henne.

– Men i dag har jeg ikke sjanse. Da er en fjerdeplass det jeg klarer i dag, sier Skistad til kanalen.

Det er første gangen Norges store sprint-ess havner utenfor pallen denne sesongen. I de fem foregående sprintene i verdenscupen har hun fem pallplasser. En gang har hun gått til topps. Det var i Trondheim i midten av desember.

Bak Skistad ble det en helsvart norsk dag. Kristin Austgulen Fosnæs og Maria Hartz Melling røk begge ut allerede i prologen. Ane Appelkvist Stenseth, Mathilde Myhrvold og Tiril Udnes Weng sa takk for seg i kvartfinalen.

Resultatene markerer bare fortsettelsen på en svak norsk sprinttrend. De tre første månedene av sesongen er det bare Skistad som har havnet på pallen. De øvrige norske har i det hele tatt slitt med å komme seg blant de seks beste til en finale.

Full sprintkrise bak Skistad i verdenscupen: Vis mer ↓ Verdenscupåpningen i Ruka, klassisk sprint 24. november: 1) Emma Ribom 2) Jonna Sundling 3) Kristine Stavås Skistad Øvrige norske: Anna Svendsen (16), Ingrid Gulbrandsen (19), Mathilde Myhrvold (24), Ane Appelkvist Stenseth (27), Lotta Udnes Weng (36). Verdenscupen Östersund, klassisk sprint 9. desember: 1)Emma Ribom 2) Kristine Stavås Skistad 3) Linn Svahn Øvrige norske: Lotta Udnes Weng (10), Kristin Austgulen Fosnæs (12), Ane Appelkvist Stenseth (24), Ingrid Gulbrandsen (28), Maria Hartz Melling (29). Verdenscupen Trondheim, fristil sprint 15. desember: 1)Kristine Stavås Skistad 2) Linn Svahn 3) Emma Ribom Øvrige norske: Lotta Udnes Weng (6), Mathilde Myhrvold (11), Maria Hartz Melling (13), Anne Kjersti Kalvå (23), Ane Appelkvist Stenseth (27), Kristin Austgulen Fosnæs (33), Anna Svendsen (34), Margrethe Røssum Dyrhovd (37), Helene Ekrheim Haugen (38), Julie Bjervig Drivenes (41), Milla Grosberghaugen Andreassen (45) Verdenscupen Toblach (som del av Tour de Ski), klassisk sprint 30. desember: 1)Linn Svahn 2) Jonna Sundling 3) Kristine Stavås Skistad Øvrige norske: Mathilde Myhrvold (8), Anne Kjersti Kalvå (15), Lotta Udnes Weng (23), Heidi Weng (31), Astrid Øyre Slind (45), Kristin Austgulen Fosnæs (48), Silje Theodorsen (59, Margrethe Bergane (63) Verdenscupen Davos (som del av Tour de Ski, sprint fristil 3. januar: 1)Linn Svahn 2) Kristine Stavås Skistad 3) Jessie Diggins Øvrige norske: Mathilde Myhrvold (6), Anne Kjersti Kalvå (8), Kristin Austgulen Fosnæs (23), Astrid Øyre Slind (25), Heidi Weng (43), Margrethe bergane (48).

VG utvider saken.