Franske Chanavat var foran den norske langrennsstjernen like før oppløpet, men Klæbo satte inn nådestøtet og passerte 29-åringen.

− Det er deilig å vinne, og det å slå Chanavat på et oppløp som det her når man kommer inn som nummer to, det smaker ekstra godt, sier Klæbo til Viaplay.

Sprintseieren i Sveits er trønderens 73. seier totalt i verdenscupen.

− Det betyr mye. Selv om det har føltes «skit» i lang tid, så er det godt å kjenne at man kan få med seg en V-cupseier. Nå blir helgen ganske bra uansett hvordan det går, fortsetter Klæbo.

Spurtesset gikk ikke Tour de Ski i julen og slet med influensa i ti dager.

Han fikk det heller ikke til å stemme da han var tilbake i Oberhof-sprinten forrige uke og røk ut i semifinalen.

− Da var smilet tilbake. Den smakte selvfølgelig immari godt, kommenterer Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug etter Klæbos seier i Goms.

FORAN: Franske Lucas Chanavat må se seg slått av Johannes Høsflot Klæbo på sprinten i sveitsiske Goms. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / EPA / NTB

Håvard Solås Taugbøl ble nummer tre og tok med det sin første individuelle pallplassering denne sesongen.

− Jeg er en lettet mann. Det er godt å kjenne at jeg endelig kunne få til en pallplass. Det var en tung helg i Oberhof, og jeg følte jeg var nære i Trondheim før jul. Jeg har ventet lenge på det her og følte meg sprek i dag, sier Taugbøl til Viaplay.

I tillegg til Klæbo og Solås Taugbøl kvalifiserte Erik Valnes seg for finalen. 27-åringen ble nummer fem i finalen bak hjemmehåpet Valerio Grond på fjerdeplass.

Franske Richard Jouve ble nummer seks.

Verdenscupleder Harald Østberg Amundsen og Pål Golberg klarte ikke å kvalifisere seg videre fra kvartfinalene.