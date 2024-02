Kriminalretten i Lisieux dømte torsdag den norske rytteren Marie Valdar Longem til 1500 euro i bot for forsettlig vold og frikjente samtidig hennes ekskjæreste, sprangrytter Kévin Staut (43).

De to rytterne anklaget hverandre for vold på et hotellrom 2. februar 2023, da de kom tilbake fra en tilstelning i anledning et sprangridningsstevne Bordeaux.

Norske Marie Valdar Longem mottok dommen med vantro:

– Jeg er fullstendig i sjokk over avgjørelsen. Det føles helt uvirkelig, og jeg har knapt ord for hva jeg føler. Da jeg gikk til anmeldelse var jeg klar over at det kunne ende med at han ble frikjent, men at hans motanmeldelse skulle føre frem hadde jeg aldri kunnet forestille meg, skriver hun i en presseuttalelse VG har fått tilsendt.

Anket

Saken ble anket av Longems franske advokater umiddelbart.

Longem sier hun gikk gjennom rettsprosessen for sin egen del, men « i hovedsak fordi jeg ønsket å sette søkelys på det som rammer kvinner i alle land, også her i Norge.»

– Vi må alle stå sammen i kampen mot vold og overgrep mot kvinner, skriver Longem.

OL-vinner: Staut feiret i 2016 sitt OL-gull foran Eiffeltårnet. Foto: BERTRAND GUAY / Afp

Ekskjæresten: - Gjenoppretter sannheten

Dagens dom ble mottatt med lettelse av Kévin Staut.

– Avgjørelsen gjenoppretter sannheten om hva som faktisk skjedde. Under rettssaken kom det fram bevis for at anklagene fra Longem mot Staut var falske, og at Staut var den eneste som ble utsatt for vold i denne saken. Kampen for å beskytte kvinner som er utsatt for vold skal ikke overse at noen kvinner også kan begå vold. Stauts uskyld er her anerkjent og hans ære gjenopprettet, skriver Stauts advokat Fanny Colin til VG.

– Vi kan ikke tie

Longem sto frem i VG i 14. januar, etter at flere franske medier hadde skrevet om saken og formidlet hans versjon.

Longem og Staut og hadde vært kjærester i vel et halvt års tid, etter at de hadde kjent hverandre i mange år, da hendelsen som er behandlet i retten skal ha skjedd.

Longem har fortalt VG at hun opplevde seg neglisjert av Staut under stevnet, og da de kom på rommet åpnet hun mobilen hans.

– Mistankene jeg hadde hatt fikk jeg bekreftet da jeg leste noen meldinger, sa hun til VG.

Hun sa hun konfronterte ham og det utartet til knuffing.

– Jeg endte på ryggen i sengen, hvorpå han holdt meg nede med begge hender og skallet meg i pannen – ned mot nesen.

Longem sier alt svartnet og at hun besvimte.

Dagen etter gikk Longem til det lokale politiet, men språkproblemer gjorde at hun ikke fikk levert politianmeldelse.

– Senere samme dag dro jeg hjem til Norge, oppsøkte lege og leverte anmeldelse til norsk politi, sa hun til VG.

Det franske OL-håpet motanmeldte henne. Han benekter å ha skadet henne, og hevder det er hun som skadet ham.

Longem sier det nå er et viktig arbeide foran henne.

– I påvente av ankesaken skal jeg fortsette kampen for å bedre kvinners rettigheter, og samtidig gjøre mitt ytterste for å få delta for Norge under OL i Paris til sommeren. Det blir viktig både for meg selv og for kvinner verden over å vise at vi ikke lar oss knekke, skriver Longem i presseuttalelsen.

Longem er en av tre norske sprangryttere som konkurreren om den ene plassen Norge ligger an til å få i OL i Paris til sommeren. Foto: Fredrik Solstad / VG

Den franske sportsavisen L’Equipe har skrevet at Staut fullstendig benekter Longems versjon.

Hans versjon som gjengis, er at han sov på en sofa på rommet, da Longem vekket ham og trykket hardt på hans skadde kne. Avisen skriver at han har fortalt politiet at han forsøkte å få tilbake telefonen sin.

Og at Longem i den forbindelse skadet seg selv ved å slå hodet mot pannen hans.

Staut har fremholdt at hun var sjalu og at hun flere ganger den kvelden hadde vist det ved å skjelle ham ut.

De kan ende opp med å møtes i en meget prestisjefylt konkurranse til sommeren:

Kvinnelige og mannlige sprangryttere konkurrerer i samme klasse og begge to har gjort det så bra i kvalifiseringene hittil, at de kan komme til OL i Paris.

Det avgjøres på forsommeren.