Chelsea-yndlingen Cole Palmer sørget for 1–0-ledelse for blåtrøyene, men ellers var det få lyspunkter i kampen for hjemmepublikummet på Stamford Bridge.

Matheus Cunha utlignet få minutter senere. I annenomgang scoret brasilianeren to ganger til og dermed hat trick. Til slutt ble det 4–2 – etter et selvmål av Axel Disasi og et trøstemål av Thiago Silva.

Det tok lang tid før Chelsea-manager Mauricio Pochettino dukket opp for sin pressekonferanse etter kampen, ifølge britiske medier.

– Ingen av oss er gode nok for øyeblikket. Det er realiteten og gjelder meg også. Det vi viser i dag, er ikke godt nok. Vi håndterte ikke situasjonen bra nok. Ingen er trygge, sier Pochettino – trolig refererende til sin egen posisjon som Chelsea-manager – ifølge Football London.

Se alle målene øverst i saken.

1 / 3 BETENKT: Mauricio Pochettino (i midten) gikk på nok et tap som Chelsea-manager.





– Jeg kommer ikke hit og sier at jeg er best. For øyeblikket så lever vi ikke opp til klubbens historie. Det må vi akseptere og så må vi være kritiske. Vi kommer ikke til å gi opp, fortsetter argentineren.

2–4-tapet var Chelseas tiende ligatap denne sesongen. Samtidig var det Wolverhamptons første seier på Stamford Bridge siden 1979 (2–1).

– Du får sparken i morgen, runget det fra bortesupporterne i retning Pochettino.

Hjemmefansen var naturligvis ikke fornøyde.

– Det er viktig å forstå fansen. Jeg er lei meg. Vi er skuffet, akkurat som dem, men vi må holde sammen og kjempe. Vi må jobbe sammen under kampen for å få gode resultater, sier Pochettino.

London-laget har nå sluppet inn fire mål i to kamper på rad. I forrige serierunde tapte de 1–4 borte mot Liverpool.

Chelsea ligger i skrivende stund på 11. plass. De har hele 20 poeng opp til ligaleder Liverpool. Lagene skal møtes i ligacupfinalen 25. februar.