For en gangs skyld nevnes ikke nordmannen blant favorittene.

Forklaringen finner du kanskje her: Han har vært den dårligste av samtlige på PGA-touren i spillet «rundt greenen» denne sesongen - nummer 186.

– Det handler om det siste slaget før du skal putte. Og selv jeg kunne ha gjort det bedre enn Viktor har gjort det i det siste, gliser Discovery-kommentator Per Haugsrud.

– Det er helt skandale!

– Hva handler det om?

– Han misser på bunkerslag, på chipper ... Hvis du er god på dette, legger du ballen en meter eller to fra pinnen. Nå slår Viktor tre-fire meter unna i stedet.

– Men Hovland var jo så god i fjor høst ...

– Ja, han var best i verden på sensommeren i fjor. Så kan du spørre hvorfor han ikke bare bygget videre på det.

– Ja, hvorfor ikke?

– Fordi Viktor leter etter det ekstreme. Han vil bare bli best. Da må man prøve og feile. Og denne gang har det ikke gått så bra.

Ved nyttår brøt Hovland med Joe Mayo som trener. Han ble sett på som en nøkkel til suksessen i fjor.

– Han har ikke sagt noe om bruddet, forteller Haugsrud.

Han avslører at Hovland igjen har byttet trener. Grant Waite er borte. En gammel kjenning, Dana Dahlquist, har overtatt til denne ukens Masters.

Tommelen opp! Viktor Hovland har tilsynelatende lave skuldre og er ikke blant favorittene når Masters starter torsdag. Foto: ANDREW REDINGTON / AFP / NTB

– Dermed starter Viktor litt med blanke ark nå i Masters. Det er bra at han kvittet seg med Waite. Han har nesten sett litt klønete ut de siste månedene, sier Haugsrud om nordmannens nærspill.

– Men?

– Men jeg tenker at han slipper ned skuldrene og kan slå seg løs. Så det kan løsne allerede i helgen. Skjønt - det er første gang jeg ikke har supertro på Viktor. Det er litt vondt å si. Men jeg har ingen høye forventninger denne gang.

Viktor Hovland har tatt internasjonal golf med storm. Men han mangler fortsatt en majortittel. Kan den komme i 2024 tross alt? Spørsmålet går til Haugsrud:

– Ja, men Masters er ikke turneringen som passer best for Viktor. Han slår snorrett. For ham er en gangsti bred nok å slå i. Men i Masters er det ganske bredt, og nærspillet teller mer enn for eksempel i US Open.

Tiger Woods - fem ganger Masters-vinner - er på plass. Om han klarer cutten, blir det 24. gang på Augusta. Ingen har flere.

– Jeg er så glad i Tiger, og han møter aldri opp hvis han ikke føler at han har muligheten til å vinne. Han kan gjøre det, men det er ingen forventninger om det. Jeg håper at Viktor slår Tiger, sier Per Haugsrud.

Det var mange tilskuere allerede på onsdagens treningsrunde på Augusta-banen i Georgia. Tiger Woods er naturlig nok en av de store heltene. Foto: ANDREW REDINGTON / AFP / NTB

– Så hvem er din favoritt?

– Scottie Scheffler er rå. Det ser ikke ut som om han kan stå på beina en gang, men når han slår, så funker det fantastisk. Han trenger ikke putte bra for å vinne. Han vant i 2022 og kan vinne igjen i år. Scheffler har vunnet to av sine tre siste turneringer.

– Ellers?

– Rory McIlroy har vunnet alt - unntatt Masters. Han vil gjerne fullføre sin «Grand Slam». Men han vant sin siste major for ti år siden. I 2022 ble han nummer to bak Scheffler. Det er tungt for ham å gå glipp av middagen på tirsdagene i Masters-ukene - da alle tidligere vinnere møtes til middag og siste vinner bestemmer menyen. Da er det tungt for Rory å bestille romservice, fastslår Discovery-kommentatoren.

– Og Masters er det største for en golfspiller?

– Helt klart! Masters er det gjeveste!