– Det er en ny erfaring for en kar som har vært med i sirkuset i mange år, innleder Kilde til VG.

Etter helgens konkurranser har åtte renn blitt avlyst i år. Fartsgutta har lidd mest, de har ikke fått kjørt et eneste ett. Zermatt i november og Beaver Creek i desember er to av dem.

– Det var mye fokus på Zermatt, men man visste innerst inne at det kom til å bli utfordrende på 3500 meter i november. Det var ikke så overraskende i mine øyner, faktisk.

– Men samtidig er det veldig spesielt at man drar over til USA og trener i ti dager i strålende vær, og så kommer det en storm inn, sier han.

BARE TRENING: Beaver Creek er en av Kildes favorittsteder å kjøre renn. Denne gangen ble det bare trening og ingen konkurranse. Foto: SEAN M. HAFFEY / AFP / NTB

Han kaller det «uflaks», men ser likevel dystert på trenden.

– Vi har alle sett at det er noe som skjer med klimaet. Nøyaktig hva det er for noe er det ingen som vet. Det skjer ting som aldri har skjedd før. Da må man tenke litt på det.

Han sier at de dårlige værdagene blir lagt merke til i større grad enn før.

– De dagene det er dårlig, er det faktisk ikke gjennomførbart for oss. Før var det kanskje mulig å gjennomføre med tanke på sikkerhet og rettferdighet. Det er mer på den ekstreme skalaen på begge sider nå.

Både viktige poenger i totalcupen og lønninger i kassen lider av avlyste renn. Derfor ønsker Kilde at Det internasjonale skifrobundet (Fis) skal tenke over en mulig løsning for å ta bort det hodebryet.

– Fis må klare å sette opp et skjema som er mer fleksibelt, med tanke på antall renn og dager, og at man ikke fyller helgene. Slik at man må ha mulighet til å fylle inn de dagene man eventuelt mister inn i en ny helg. Man må rett og slett være fleksibel på at ting er litt mer utfordrende enn før.

Kilde så at Zermatt kom til å bli utfordrende i november. Derfor mener han også at Fis bør klare å se at terminlisten ikke er godt nok planlagt.

– Det er en av de største grepene de bør ta. Å se på endringer av kalender og prøve å sentrere litt. Når vi snakker om klima, er det å ha kortere avstand på reise en av de tingene som ville gjort det lettest, sier han.

Han foreslår følgende:

Å ha en amerikansk cup i starten av sesongen, på både herre- og kvinnesiden.

– Man finner destinasjoner som har mulighet til å kjøre alle disipliner. Så gjør man ferdig det man gjør der.

Så drar alpinistene tilbake til Europa og kjører klassikerne. Han foreslår et lignende cupsystem f.eks. i Østerrike, Sveits og Frankrike.

– Så ender man med en liten tour oppe i Skandinavia, for eksempel. Det gjør at reisingen blir mindre for alle som driver denne businessen.

Og ikke minst har arrangørene større mulighet til å være fleksibel, mener han.

– Da er man ikke fastlåst på en destinasjon, og har mulighet til å endre litt. Det vil gjøre at vi får en mer bærekraftig kalender samtidig som vi får gjennomført de rennene vi ønsker å gjennomføre.

Han holder holdet oppe. Til helgen står nye fartsrenn i italienske Val Gardena for fall. Så gjenstår det å se om de rennene blir noe av.