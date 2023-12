–Jeg vil si noe: Jeg tror dette er bra for alle i klubben. Jeg vil si det er nødvendig å oppleve det. I lang tid har vi hørt hvor gode vi er, som en katt, sier Guardiola smilende – og forsøker å illustrere klubbens tilstand som en huskatt som stryker seg med hårene, godt fornøyd og komfortabel med hva den har fått til.

– Kanskje vi trenger det. Å si at «dette er business, at det er forferdelig».

Det har gått et par dager siden det blytunge tapet mot Aston Villa, der Erling Braut Haaland bommet på de to eneste sjansene laget hadde.

Tallene fra den kampen var for mange forbausende. Hjemmelaget fra Birmingham dominerte alt.

Men City-manageren sier fredag han ikke har brukt noe tid på kampen, men heller har sett frem til søndagens oppgjør mot Luton.

Han var langt fra dårlig humør og valgte heller å fortelle om hvor mye han trenger en slik utfordring etter sesong på sesong med enorm suksess.

Som å teste sine lederegenskaper og lede spillerne gjennom det han omtaler som «situasjonen». Jo fortere spillerne innser den, jo fortere kommer de ut av den, mener Guardiola.

Men faktum er at City har ikke vunnet i ligaen på over en måned. De lekker bakover, fremover sliter Erling Braut Haaland med effektiviteten.

De har bokført tre uavgjort og nå sist et ett tap mot Aston Villa. En slik rekke har ikke de lyseblå hatt på syv år. Det har ledet dem til fjerdeplass på tabellen.

– Jeg tror klubben trenger å bli ristet. På den måten kan dårlige resultater hjelpe alle å innse at det de har gjort tidligere, det kommer ikke enkelt igjen, sier Guardiola.

Han benyttet også anledningen til å si at det ikke handler om å være for tilfreds med seg selv. Det er et begrep han forbinder med å komme for sent på trening og trene dårlig.

– Vi har satt en standard der andre vil være. Jeg ser sulten i motstanderne. For å komme seg gjennom dette, må du tape. Problemet med å tape er at du faller fra i de turneringene du spiller. Men bare da kan vi ta steget videre, sier City-manageren.

PS: Kampen mellom Luton og Manchester City spilles søndag klokken 15.00 og kan ses på V Sport Pl og Viaplay.