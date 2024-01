Kontroversielle Tikhonovs navn kommer frem flere ganger hver dag i rettssaken mot Besseberg i Hokksund.

I russiske medier, og på sin egen blogg, går den tidligere visepresidenten i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) til et kraftig motangrep.

– Jeg liker ikke spill bak kulissene. Alt han sier er løgn, hevder Tikhonov. I 2007 ble han dømt for medvirkning til et attentatforsøk på en russisk guvernør. Han ble senere benådet.

– Tikhonov forble et problem for meg fra han ble valgt inn i styret i 2002 og helt til 2010. Og da han stilte som presidentkandidat i 2014. Jeg ble tryglet om å stille som presidentkandidat, til tross for at jeg hadde sagt klart fra om at jeg ikke ønsket dette, sa Besseberg i rettssalen denne uken.

Tikhonov retter skytset den andre veien:

«Da jeg forlot vervet som visepresident, så sa jeg fra talerstolen at Besseberg ville møte skam og fengsel for fylla, utskeielsene og alt annet. Hele skiskytterverdenen vet om dette», hevder russeren som i nesten et tiår satt i Bessebergs styre i IBU.

GAMLE KJENTE: President Anders Besseberg og visepresident Aleksandr Tikhonov (helt til høyre) under et IBU-møte i Pyeongchang i 2009. Foto: Heiko Junge / NTB

Aleksandr Tikhonov kommer med en rekke påstander om hvordan Anders Besseberg skal ha oppført seg uprofesjonelt i rollen som toppfiguren i internasjonal skiskyting.

Russeren hevder for eksempel at Besseberg aldri dukket opp til en sesongavslutning i Khanty-Mansijsk «fordi han ikke kunne stå opp».

Tidligere sponsorsjef Jacob Lund har tidligere fortalt historien om hvordan han sammen med Besseberg ble invitert på en jakttur i Russland. Duoen rakk ikke tilbake til Bessebergs plikter i Khanty-Mansijsk.

– Det hele var en felle for å drite oss ut. Tikhonov ville ha jobben hans, har Lund sagt til VG.

JAKTTUR: Her er Besseberg og Lund på den aktuelle jatktturen, i helikopter. Lund mener kvinnen med sladdet ansikt var en prostituert. Det avviste Besseberg i retten. Foto: Privat

Til nyhetsbyrået Tass sier Tikhonov:

«Det har vært mange slike tilfeller. Det vet hele skiskytter-verdenen.»

«Besseberg betalte alltid prostituerte og alkohol med IBU-kortet. En kontroll viste det 100 prosent. Kostnadene var seriøst store», hevder Aleksandr Tikhonov.

Besseberg ønsket ikke å uttale seg om prostitusjon i retten fredag. I politiavhør har han innrømmet seksuell kontakt med prostituterte. Men 77-åringen har nå snudd.

VG har forelagt Tikhonovs påstander for Bessebergs forsvarere.

«Vi finner ingen grunn til å kommentere disse påstandene, men viser til Bessebergs beskrivelse av Tikhonov i retten», skriver Mikkel Toft Gimse i en tekstmelding til VG.

FORTSATT FREMME: Dette bildet av Aleksander Tikhonov er tatt i fjor sommer, i forbindelse med den russisk-kinesisk livsstilsforum i Moskva. Foto: TASS / Sipa USA

Forsvarer Christian B. Hjort har brukt tid på Aleksandr Tikhonov. Besseberg-advokaten har lagt frem en rekke nyhetssaker som ifølge Hjort illustrerer at russeren ikke er troverdig.

– Han er en kontroversiell og problematisk figur, har Hjort sagt i retten.

Anders Besseberg har gjentatte ganger diskreditert troverdigheten til Aleksandr Tikhonov i Buskerud tingrett de siste dagene. Nordmannen har hevdet seg forsøkt bestukket av russeren. Besseberg har også gitt Tikhonov merkelappene «hjelpeløs» og «avdanket».

I IBUs egen granskingsrapport, gjennomført av den London-baserte advokaten Jonathan Taylor, blir Tikhonov stemplet som «ikke troverdig».

Aleksandr Tikhonov, som i sin tid vant 11 VM- og OL-gull som aktiv, kommer i sitt blogginnlegg med et kraftig utfall mot nordmenn generelt:

«Jeg rett og slett hater nordmenn, disse gjerrigknarkene.»

Som et eksempel på hva han mener tok han opp at «alle» land hadde VIP-områder under verdenscup og verdensmesterskap, bare ikke i Skandinavia.

«Jeg tok opp dette på IBU-kongressen, som var i Norge. Besseberg sa at det skyldtes at alt er så dyrt i Norge.»

Tikhonov mener det er tull siden Norge har oljefondet.

«Jeg sa: Hvis det ikke blir noen VIP i VM i Norge, så er vi klare til å arrangere mesterskapet i Russland. Etter en 20 minutters pause kom presidenten i det norske skiskytterforbundet og sa: «Det blir VIP».»

«Dette er den mest gjerrige, pro-fascistiske nasjonen», hevder Aleksandr Tikhonov.

HATTEMANN: Aleksandr Tikhonov slik han ofte har fremstått under skiskytter-renn – med hatt på hodet. Her under OL i 2006. Foto: Heiko Junge / NTB

Han skriver også om pokalen «Tikhonov Cup», som Besseberg snakket om i retten onsdag.

– Han sammenlignet den med Stanley Cup i ishockey, sa Besseberg om pokalen han hadde fått.

«Jeg tilbød den. Den var av rent gull. Men den sto i flere år, og jeg tok den med tilbake til Russland», skriver Tikhonov.

Episoden skjedde i Holmenkollen for 10 år siden. Russeren skal etterpå ha forsøkt å gi Besseberg en klokkeeske.

«Prøvde jeg å gi ham klokker?» spør Tikhonov. Han svarer ikke på det – men forteller historien slik:

«Presidenten hadde bursdag. Jeg ga ham en flaske vodka, en ny lommebok og puttet 500 euro i den. Vi russere har et ordtak som sier at det er skammelig å gi en tom lommebok», skriver den tidligere IBU-visepresidenten.

«Dagen etter kom han løpende og sa: «Ville du bestikke meg?» Heldigvis var det en tolk der. Jeg svarte: «Det er umulig å bestikke nordmenn. Bare med vodka.». Han sa: «Jeg kan komme med vodkaen også». Men han tok aldri den med, selv om han returnerte lommeboken.»

Økokrim hevdet tirsdag at Tikhonov blant annet skal ha gitt Besseberg to klokker av typen Ulysses Nardin.

– Jeg tilbød ham ikke bestikkelser eller klokke, sier Tikhonov til Tass.

Russeren har også uttalt om smykkeskrinet som er omtalt i retten i forbindelse med at IBUs tidligere generalsekretær Nicole Resch skal ha blitt forsøkt bestukket

– Når det gjelder dette skrinet, er det rett og slett absurd. En boks som jeg kjøpte som gave til min kone Mashenka. Jeg viste dem dette spesifikt for at de i det minste skulle prøve å finne på noe fornuftig. Jeg ga aldri disse menneskene noe! For hva? For korrupsjonen som Besseberg utførte? De er bare gjerrige mennesker og spekulanter, sier Tikhonov til sport24.

Han sier i samme intervju:

– Putin er den eneste som ikke har spurt meg om Besseberg. Jeg kalte Nicole Resch for fascist. Hun hatet Russland. Hun nektet å hilse på meg.