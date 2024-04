– Jeg er veldig stolt av spillerne. Det er imponerende, sier Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen til VG.

– Nå har vi rykket opp to ganger på to år og jeg synes tilvenningen til et nytt nivå går bra. Veldig sterkt av spillerne å være offensive og positive i hodet, sier trener Jan Halvor Halvorsen til VG.

Lyn ladet opp til lørdagens utsolgte Ullevaal-fest mot Vålerenga med en sterk seier borte mot fjorårets Eiteserie-klubb Aalesund. Hjemmelagets Sander Kilen fikk marsjordre etter to gule kort allerede etter 34 minutter. Så kom Lyn-scoringene.

Daniel Schneider og Henrik Kristiansen scoret de to første. Andreas Hellum la på til 3–0 et kvarter til slutt.

– Artisteri, kommenterer TV 2s Yaw Amankwah og la til «slepen teknikk og perfekt avslutning».

Jan Halvor Halvorsen Lyn-trener

Da begynte skuffede Aalesund-tilhengere (3188 tilskuere) å forlate Color Line Stadion.

Lyn ligger dermed foran Vålerenga på Obos-tabellen takket være ett mål bedre målforskjell. Den nyopprykkede klubben har gått fra tap mot Moss via uavgjort mot Kongsvinger til seier på Nordvestlandet.

Nå venter Vålerenga for første gang i en ligakamp på 15 år.

– Det blir David mot Goliat, spår Jan Halvor Halvorsen. Den 61-årige Lyn-treneren er den eneste i troppen som har spilt for et fullsatt Ullevaal.

– Mitt viktigste budskap vil være at spillerne skal nyte øyeblikket og slippe seg løs. Jeg er veldig glad for at de skal få oppleve en sånn type kamp, sier han.

Lørdagens Oslo-derby kan også komme til å by på en duell mellom far og sønn.

Vålerenga-trener Petter Myhres sønn, Tobias Myhre, spiller nemlig i Lyn. 22-åringen spilte 45 minutter i Aalesund.

Obos-ligaen mandag Vis mer ↓ Kongsvinger – Egersund 3–3 K: Vegard Moberg (45+2), Adem Güven (74), Joel Nilsson (90+1). E: Heine Larsen (26, 66), Andreas Helmersen (52). Mjøndalen – Start 1–1 M: Mathias Bringaker (35). S: Alagie Sanyang (33). Moss – Ranheim 2–1 M: Marius Andresen (44), Thomas Jakobsen (75). R: Bendik Bye (87). Aalesund – Lyn 0–3 Lyn: Daniel Schneider (38), Henrik Kristiansen (66), Andreas Hellum (75). Bryne – Levanger 0–1 L: Sanel Bojadzic (1). Sandnes-Ulf – Raufoss 2–0 S: Haris Brkic (31), Noah Bertelsen (73). Åsane – Sogndal 1–1 Å: Magnus Bruun-Hansen (85). S: Edmund Baidoo (33)

Men Levanger ligger på topp på nivå to.

Den nyopprykkede trønderklubben slo Bryne 1–0 på bortebane etter scoring av Sanel Bojaczic allerede i kampens åpningsminutt. Han feiret som Cristiano Ronaldo.

Azar Karadas og Start befinner seg fortsatt på bunn, men fikk sitt første poeng med 1–1 mot Mjøndalen mandag.

Start mistet keeper Jasper Thorkildsen med en hodeskade allerede midtveis i 1. omgang. Thorkildsen gikk i en tøff duell med Mathias Bringaker. Mjøndalen-spissen traff målvakten i hodet med kneet.

Start-keeperen forsvant ut på båre, men hilste til publikum med hånden. Jasper Thorkildsen ble kjørt rett til sykehus for videre sjekk.

Tidligere mandag måtte Vikings Kristoffer Løkberg til sykehus etter dette:

Men det var likevel Kristiansand-klubben som scoret først. Alagie Sanyang satte Sander Sjøkvists innlegg i mål.

Men snart var Bringaker på farten igjen. MIF-spissen, med to sesonger som Start-spiller, stor klar på bakerste stolpe på en corner fra Sivert Øverby. Headingen gikk rett i mål.