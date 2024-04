Skistad har de siste årene satset i Konnerud, og etablerte seg sist vinter som verdens beste sprinter sammen med Linn Svahn.

Nå er Skistad inne på landslaget formelt, men landslagstrener Sjur Ole Svarstad bekrefter at hun får bestemme eget treningsopplegg helt selv.

– Vi kommer ikke til å se mye til henne, det er vel mest på papiret at hun er på lag. Men det er kanskje et steg i riktig retning før hun kommer på landslag «100 prosent» om et år eller to, sier Tiril Udnes Weng.

Landslagene i langrenn 2024/25 Vis mer ↓ Kvinner: Lotta Udnes Weng (Nes), Mathilde Skjærdalen Myhrvold (Vind), Julie Myhre (Byåsen), Heidi Weng (BUL), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Tiril Udnes Weng (Nes), Margrethe Bergane (Konnerud), Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum), Kristine Stavås Skistad (Konnerud). * Therese Johaug får plass OM hun bestemmer seg for comeback. Menn: Pål Golberg (Gol), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Didrik Tønseth (Byåsen), Ansgar Evensen (Vind), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Harald Østberg Amundsen (Asker), Even Northug (Strindheim), Iver Tildheim Andersen (Rustad). Para: Vilde Nilsen (Kvaløysletta), Indira Liseth (Viking), Trygve Toskedal Larsen (Trysil), Thomas Karbøl Oxaal (Sauda) og ledsager Geir Lervik (Matningsdal).

VG og NTB meldte at Skistad takket nei til landslagsplassen, men før helgen bekreftet hun til NRK at hun sa ja. Hva som skjedde i kulissene, legger landslagssjef Ulf Morten Aune og Skistad selv lokk på.

– Sånne prosesser går frem og tilbake. Vi er veldig glade vi endte med en veldig bra avtale for begge, sier Aune.

– Jeg har ikke noe å si om det egentlig. Det holder vi internt, sier Skistad.

– Kan du si om det var et lett eller vanskelig valg å si ja til landslaget?

– Jeg kan ikke si så mye. Det er klart at Lage (Sofienlund, trener for Skistad i Konnerud) og jeg har diskutert mye om hva som øker sjansen for å vinne VM.

– Jeg er veldig fornøyd med å være på landslag, veldig fint at vi har funnet en løsning som denne. Jeg tenker det er vinn-vinn for begge partner. Det viser at det skjer bra ting i landslaget.

Etter skuffende resultater for de norske kvinnene sist vinter, ytret heltene Maiken Caspersen Falla og Marit Bjørgen at Norge bør ha alle de beste på lag - for å trene sammen.

– Hva kommer til å endre seg for deg?

– Jeg fortsetter som før, og går under jorden nå etter denne uken og blir der frem til Beitostølen. Jeg gleder meg til å få ro og fred fra dere (media), så gleder jeg meg til å se dere på Beitostølen, svarer Skistad.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Kommer du til å trene noe med noen på landslag?

– Ingen kommentar... Eller, vi får se.

– Er du åpen for det, eller vil du holde deg i fred på Konnerud?

– Jeg fortsetter som før på Konnerud.

– Blir du med på noen samlinger?

– Jeg fortsetter som de siste årene treningsmessig.

Langrennslagene har felles samlinger med trening omtrent en gang i måneden før sesongen. En viktig fordel for Skiforbundet med Skistad inne på laget, er at de kan bruke henne i reklamer og andre tjenester overfor sponsorer.

Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng sier begge at det aksept for at utøvere får individuelle tilpasninger i opplegget sitt. Begge håper at Skistads ja kan bety at det kan bli aktuelt å trene sammen i fremtiden.

– Det er en hårfin balanse. Det er en individuell idrett, men vi er på lag også, sier Kalvå mer generelt.

Foto: Terje Pedersen / NTB Anne Kjersti Kalvå

Hun tror uansett Skistads ja til landslaget skaper mer fellesskap, selv om de ikke kommer til å trene sammen.

– Hun sitter på utrolig mye erfaring og kunnskap som hun deler velvillig. Da er det kanskje lettere for flere av jentene å ringe henne om man lurer på noe, sier Kalvå.

Udnes Weng vil gjerne trene med Skistad, men sier «vi skal la henne være i fred - om det er det hun vil».

– Jeg hadde lært mye av henne på trening, og hvis jeg hadde valgt skulle hun gjort alt med oss. Men jeg har respekt for at hun skal kjøre annerledes nå, men jeg håper ikke det blir sånn resten av karrieren, sier Udnes Weng.

Foto: Rodrigo Freitas / NTB Tiril Udnes Weng

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad vil ikke legge noe tvangstrøye på Skistad.

– Men på sikt tror jeg det kan være utøvere i laget som kan bidra veldig godt inn i treningen hennes, særlig det som går på utholdenhet. Det kan hende Kristine har en drøm om å gå sisteetappen på en stafett en dag, sier Svarstad.

Hans ambisjon er klar:

– Jeg har en drøm om at alle de beste damene i Norge skal trene godt i lag. Derfor tror jeg dette er et veldig viktig og positivt steg.