Team-eieren Gene Haas valgte å skifte ut italienskfødte Steiner foran denne sesongen.

Han er erstattet av japaneren Ayao Komatsu (47).

Steiner har bakgrunn fra rallysporten og ble utnevnt til teamsjef for Haas i 2014. I 2016 kom teamet inn i Formel 1. Han har de siste par årene slitt med å få frem en bil som kan konkurrere om poengplass.

Beskjeden kom i romjula, noen dager før kontrakten gikk ut. Den karismatiske lagsjefen var ferdig.

– Det er alltid en overraskelse - men han eier teamet, og han kan gjøre hva han vil. Det er hans avgjørelse, sa Steiner under Autosport International i Birmingham i januar.

Husker du denne krangelen mellom Haas-lagkameratene?

Gene Haas innrømmer at Günther Steiner har vært veldig dyktig med mennesker, men i Ayao Komatsu håper å ha funnet en ny teamsjef som har både det menneskelige og tekniske.

– Ayao har vært med oss fra dag én. Han vet inn og ut på teamet, sier Haas.

Günther Steiner innrømmer at det var vondt at han aldri fikk sjansen til å si takk og farvel til de ansatte i Haas-teamet.

– Det stakk, men de kjenner meg og de vet at jeg satte pris på det de gjorde - men det er alltid best å si det direkte til dem. Det hadde vært fint å møte dem og si takk.

Steiner er på mange måter enig med teameieren:

– Ingen er stolt av å være nummer ti av ti. Alle vet at vi ikke hadde noen god sesong i 2023, men det handler om hvordan du kan komme opp igjen. Det er mitt livsmotto, og det er det du må tenke. Ikke være flau over noe, sier Steiner - med henvisning til Haas-eierens uttalelse om at «jeg er flau over at vi ikke har gjort det bedre».

FERDIG: Günter Steiner får nå mer tid til familien. Foto: Federico Basile / IPA / ipa-agen / Pa Photos / NTB

Nå får Günther Steiner mer tid til familien - og sier humoristisk:

– Det er nok å gjøre hjemme - bare spør kona! Datteren min er 14 år gammel og er ganske krevende fordi hun har en mening om alt. Det virker som det er mer krevende å håndtere henne enn et Formel 1-team, smiler «Drive to Survive»-profilen.

Steiner har vært selve symbolet på Haas-teamet. Han bygget opp alt - som det eneste Formel 1-team som er startet i dette årtusenet og som har overlevd. Nest yngste team i paddocken er Red Bull, som startet som Steward-tamet i 1997.

Haas-teamet er verdsatt til opp mot én milliard dollar, altså drøyt 10 milliarder kroner.

Kevin Magnussen, Romain Grosjean, energidrikk-topp William Storey og Steiner før sesongstart i 2019. Foto: NEIL HALL / EPA / NTB

Günther Steiner hadde nærmest hovedrollen i «Drive to Survive» og legendarisk er hans telefonsamtale til eier Gene Haas.

Vi velger å gjengi det på originalspråket:

«We could have looked like rock stars. But now we look like a fucking bunch of wankers. A bunch of fucking clowns».

Steiner og Kevin Magnussen er personlige venner - noe som betyr at dette er et nederlag også for dansken personlig. Det var Steiner tok Magnussen tilbake til Formel 1, etter at han hadde vært ute i 2021-sesongen.

Både Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg klaget på Haas-bilen forrige sesong. Foto: ANDRES STAPFF / AFP / NTB

Haas endte på 10. og sisteplass i 2023. Allerede tidlig i sesongen var det tegn på at Haas hadde misset på designet av bilen, men Günther Steiner valgte å utsette oppgraderingene av bilen, selv om både Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg klaget.

Da oppgraderingen endelig kom, fungerte den ikke. Fiaskoen var fullstendig.

– Vi har åpenbart ikke vært konkurransedyktige nok den siste tiden, noe som har vært en kilde til frutrasjon for oss alle. Vi har fantastisk støtte fra Gene og forskjellige partnere, og vi ønsker at deres entusiasme skal speile det vi kan på banen, sier Ayao Komatsu i en pressemelding.

Gene Haas sier dette til Formel 1s hjemmeside etter sparkingen av Günther Steiner:

– Vi er i vårt åttende år. Mer enn 160 løp. Og vi har ennå ikke hatt en pallplass. De siste årene har vært nummer ti eller ni i konstruktørmesterskapet. Jeg sitter ikke her og sier at det er Günthers skyld, men det var et passende tidspunkt å gjøre en endring og prøve en annen retning, fordi det virker som det vi har gjort, ikke fungerer.

Amerikaneren hadde også lite sans for den dårlige avslutningen på 2023-sesongen:

– Jeg forstår det virkelig ikke. Hva gikk galt? Dette er spørsmål som må stilles til Günther. Til syvende og sist handler det om å prestere. Jeg har ingen interesse av å være nummer ti lenger.

Steiner har allerede sikret seg en ny jobb innenfor Formel 1, men ikke på «paddocken». Når årets sesong går starter til helgen, er han på plass som ekspert for den tyske TV-kanalen RTL.

Sist helgs test var ikke særlig oppløftende for Haas-duoen Magnussen og Hülkenberg. Til helgen får vi vite mer om hvordan de ligger an.