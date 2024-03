«Den første Erling Haaland Phantom Player Edition stiger opp fra den uunngåelige og nådeløse norske sjøen», skriver Nike i sitt siste Instgram-innlegg.

Som igjen viser at det er få stjerner som skinner sterkere på fotballhimmelen enn Erling Braut Haaland.

Torsdag var det klokkemerket Breitling som har valgt å bruke ham som ansiktet til klokkemerket Navitimer 41. En klokke med utsalgspris på minst 50 000 kroner.

Nå er det Nike som kommer med en egen Haaland-sko.

Jærbuen havner dermed i samme klasse som Ronaldinho, Cristiano Ronaldo og Neymar, som alle har hatt sine egne Nike-sko. Det er kun de aller, aller største stjernene som får en egen sko hos utstyrsgiganten.

INNGRAVERT: Skoene har Erling Braut Haalands navn på innsiden. På venstre hæl står det «Erling», mens den høyre hælen har «Haaland». Foto: Faksimile/Nike

Haaland ble også avbildet med de nye skoene på Manchester City-trening denne uken.

– Han er helt der oppe blant de aller mest populære, om ikke den mest populære fotballspilleren, i verden. Det er jo ikke sånn sett overraskende nå, men det er veldig stort sett med norske øyne, sier Vegard Arntsen i Sponsor Insight.

– Det er svært få som blir brukt på den måten der, og det er helt enormt for en norsk idrettsutøver, sier Arntsen videre.

1 / 3 R9: Ronaldo Nazario spilte, og vant, VM i 2002 med signaturskoene «Mercurial Vapoer Chrome R9».





Jan Ove Nystuen er merkevaresjef i Norges Fotballforbund og er en av dem som nyter godt av Haalands popularitet.

– At Erling får sin egen skomodell er et bevis på at han har et verdensomspennende nedslagsfelt og at han treffer målgruppene, sier Nystuen til VG.

Denne uken dukket også Haaland opp i en reklamefilm for Nike, i rollen som badevakt. Med i filmen er også artistene Drake og Billie Eilish.

Haalands avtale med sportsgiganten skal være verdt 250 millioner kroner i året.

Søndag ettermiddag møtes Haalands City og Martin Ødegaards Arsenal til toppoppgjør i Premier League.