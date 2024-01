– At så mange av verdens beste alpinister har så store problemer på en så fin dag i Wengen er unormalt, sier den norske alpinsjefen.

Sterke reaksjoner fra utøvere og selvkritikk fra rennledelsen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) preget det tradisjonsrike utforrennet i Sveits lørdag.

Der falt Aleksander Aamodt Kilde falt stygt og pådro seg skulder ut av ledd og måtte opereres for et kutt i benet.

Alpinekspert Kjetil André Aamodt satte likhetstegn mellom alle uhellene og belastningen på kjørerne. De var gjennom tre treningsomganger og tre fartsrenn på seks dager i Wengen.

Wengen er vanligvis den lengste utforløypen i verdenscupsirkuset, der de beste kjører i nesten to og et halvt minutt og oppimot 150 kilometer i timen på det raskeste. Det ene utforrennet var erstatning for et av de avlyste rennene før jul.

Denne uken fortsetter det med Kitzbühel i Østerrike, som byr på det som er ansett som verdenscupens mest beryktede og ekstreme trasé. Også her blir det to utforrenn.

– Overlever alpinsporten hvis man lar avlyste renn forbli avlyste uten å sette opp nye?

– Nei. For mange avlyste renn blir er ikke bra for noen – hverken forbund, arrangører, sponsorer, TV eller utøvere. Men vi må se på hvordan vi finner løsninger, svarer Claus Ryste og skisserer:

– Nå er vi i den verste måneden (januar) i den verste traseen (Kitzbühel). Det finnes alternativer, som Beaver Creek og Kvitfjell, som har mye lettere traseer. Men da må vi se på totalprogrammet før og etter, sier han og påpeker selv at han sitter i glasshus ved å foreslå flere renn til Norge og Kvitfjell.

Norges sportssjef Claus Ryste (til venstre) sammen med Aleksander Aamodt Kilde i VM i 2017. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Han svinger innom hvordan er å manøvrere i det administrative alpinterrenget:

– Det er tusen ting i miksen. Vi lever av å kjøre skirenn, og det er ulike arrangører, ulike tv-avtaler, det er sikkerhet og belastning, terminlisten skal ikke flytte seg for mye mellom Europa og USA og tilbake igjen, og det skal være noenlunde likt mellom fart og teknikk med tanke på sammenlagtseieren i verdenscupen, sier Ryste.

Da dagens rennsjef Marcus Waldner overtok som alpinsjef i FIS i 2014, var programerklæringen mer spektakulære renn og lengre hopp, noe NRK gjenga den gangen.

Ti år senere mener Ryste at alpinistene har nådd fartsgrensen.

– Vi har alltid vært på det spektakulære. Snittfarten har økt i storslalåm, super-G og utfor. Vi kan ikke øke mer på fart. Vi må ha en seriøs diskusjon på snittfart og utvikling. Det temaet må opp. For større fart betyr større konsekvenser, sier Claus Ryste, som har vært norsk sportssjef helt siden 2010.

– Har alpinsporten blitt farligere de siste ti årene?

– Nei. For utstyret, sikkerheten og teknikken er blitt bedre, selv om farten har økt. Kunstsnøen, preppemaskinene og behandlingen av underlaget er også blitt bedre, som igjen øker farten. Etter at Waldner overtok, bygde man litt hopp i starten, men det er trappet ned igjen. Skadene vil aldri være på null, men vi må få ned graden av alvorlighet, sier Norges alpinsjef.

PS! Ryste opplyser at Aleksander Aamodt Kilde fortsatt er på sykehuset i Bern og at det er uvisst når han skrives ut etter lørdagens fall.