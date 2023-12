– Det synes jeg ingenting om. Det er så typisk når jeg føler jeg har en skikkelig bra sak, og så blir overskriften «selvsagt spiller jeg på kropp». Det er dritt, innleder Ane Farstad.

Sammen med broren Odin møter hun VG en kald vinterdag på Bislett, men jakke skal Ane ikke ha på. Hun er stolt av hettegenseren hun har på seg.

Den har hun sammen med broren Odin Farstad designet helt selv.

Søskenparet har nemlig startet opp sitt eget klesmerke oppkalt etter bestemoren Olea Caspara. Temaet er sportsklær de selv ønsker skal være basic og kult å ha på når de drar land og strand for å trene mot OL i 2026.

TETTE: Søskenparet Ane og Odin gjør alt sammen. Det går ikke alltid helt på skinner. – Man pirker litt på hverandre i perioder, men heldigvis er det bare kortvarig, sier Odin. Foto: Synne Sofie Christiansen/VG

Ved siden av treningen og klesmerket, studerer Farstad til å bli eiendomsmegler. Alt skal dokumenteres på Instagram, Snapchat og TikTok, hvor nærmere en halv million av følgere venter på oppdateringer.

Både sminke, eventer og trening blir flittig vist frem, og det virker som om det går i ett hos trønderen.

– Hvordan får du tid til alt?

– Det spørsmålet stiller jeg meg selv. Treningen er førsteprioritet, men så skal jeg jo dokumentere alt, for det liker følgerne mine, og så er det full business og studier som krever mye tid. Det er en kabal jeg prøver å sjonglere, men det er ikke «dritlett», nei.

– Hvordan er reaksjonene på sosiale medier?

– Det er litt blandet. Jeg får ofte spørsmål om jeg klarer å håndtere alt. Jeg har alltid vært litt ekstra. Jeg liker å ha på meg sminke og se bra ut, selv om jeg trener. For at jeg skal være god på skøyter, vil jeg også se ordentlig ut. Da føler jeg at prestasjonen blir bedre, sier hun.

I fjor gikk Farstad viralt på TikTok:

Det fikk hun oppleve da hun plutselig sto midt i sitt største sportslige øyeblikk.

EM-debuten i Heerenveen i 2021, som endte med bronsemedalje.

– Da hadde jeg nettopp blitt blåst opp på SoMe, og det var artig å lykkes med det når man er så nervøs, sier hun.

Det hjalp på å åpne sporten for andre, mener hun.

– Jeg har jo et nordisk utseende med blondt hår og blå øyner, og jeg har en trent kropp som folk legger merke til. Jeg er sporty og litt ekstra, sier hun og smiler.

Det er ikke rent sjeldent at Farstad får invitasjoner i innboksen.

– Jeg får noen DMs, men jeg har ikke tid til å sjekke slikt.

– Hva er det rareste du har blitt spurt om?

– Jeg har fått spørsmål om å bli flydd til USA og Dubai, men selvfølgelig ikke.

LÆRT MYE: Farstad mener det motiverer å ha en trygg økonomi ved siden av skøytesatsingen. – Det gir mye energi å se at man klarer å mestre flere arenaer, sier hun. Foto: Synne Sofie Christiansen/VG

Dating er ikke i tankene til Farstad. Faktisk har klesmerket opplevd en enorm salgsvekst, og duoen må i tankeboksen – for tiden strekker ikke til.

Planen var å starte bedriften som en sideinntekt til sportslig satsing, men nå er de usikre på hva som vil bli hovedsatsingen fremover.

– Hadde du spurt meg for et halvt år siden, hadde det vært skøyter. Hundre prosent! Men nå er merket en såpass stor del av livet vårt, og det gir oss så mye glede og motivasjon, sier Ane Farstad.

I TANKEBOKSEN: Ane Farstad. Her fra Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters / NTB

Broren legger til:

– Jo større man blir, jo mer føler man overfor bedriften. Den er ingenting uten Ane og meg.

– Det er klart at det heller litt mot at bedriften betyr enda mer enn skøytekarrieren. Det er en løpende vurdering vi må ta fremover, om vi klarer å satse på begge deler, sier Odin Farstad.

– Er det enten eller? Begge fortsetter, eller begge legger skøytene på hyllen?

– Vi er litt sammensveiset. Vi er avhengige av hverandre, så vi får se. Jeg er glad for at jeg har broren min ved siden av meg, og at vi kan ta avgjørelser sammen. Det er koselig, sier Ane Farstad.

Men det ultimate målet gir de ikke slipp på helt ennå:

– OL i 2026 er det som har vært målet de to siste årene. Det står vi ved fortsatt, men så blir det en sesong til sesong-vurdering. Det begynner å bli et mer komplisert regnestykke enn det var i fjorårssesongen, sier Odin Farstad.