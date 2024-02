– Det har vært ekstremt. Men også veldig artig. Det har vært henvendelser fra folk som er interessert i å prate med meg. De kontaktet meg til og med fra frokost-TV i Finland. Men også tidligere lagkamerater, trenere, fans, familie. Og bare generelt folk som synes det er gøy. Så det har vært spesielt, faktisk, sier 38-åringen til VG.

Det er under ett døgn siden han regelrett sjokkerte langrennsverden.

Northug gikk inn til en andreplass på 20 kilometeren under norgescup-rennet på Nes søndag.

Han slo løpere som har gått verdenscup og ble hyllet av konkurrenter og tidligere rivaler.

Northug slo disse profilerte løperne: Vis mer ↓ Henrik Dønnestad gikk blant annet til andreplass på jaktstarten i Tour de Ski og har flere pallplasseringer i verdenscupen denne sesongen. Han ble også nummer tre i prøve-VM i Trondheim før jul. Håvard Moseby er nummer tre i skandinavisk cup, som er nivået under verdenscupen. Han er få poeng bak Mattis Stenshagen, som ble nummer fire på 20 kilometeren i verdenscupen i Oberhof nylig.

Interessen eskalerte trolig da til og med landslagstreneren for første gang åpnet opp for at Northug kunne være god nok for en plass i både verdenscup i Holmenkollen og VM i Trondheim 2025.

Da VG spør Northug om det ikke er helt merkverdig, når det tross alt er snakk om en andreplass i et Norgescup-renn, må han flire litt.

– Jeg merker jo at mange har fulgt meg når jeg fikk startnummer på brystet igjen. Men jeg tror ikke mange forventet det løpet mitt på søndag. Folk var jo i ekstase – og jeg synes det er veldig artig at folk følger med. Det blir jo litt bensin på bålet for folk. De blir giret. Det blir mange henvendelser og alt som skjer rundt. Men det er bare gøy altså.

Diskusjonen om han er god nok til å gå løp i tradisjonell langrenn – som innebærer en annen måte å trene på og større kapasitet – tar han med knusende ro.

– Jeg vet det eksisterer en diskusjon. Den er i seg selv fryktelig artig. Så får vi bare prøve å holde litt liv i den. Ha den i bakhodet. Tenke på det utover vinteren og de løpene jeg skal gå, sier Northug selv.

– Og så kommer det en vår. Da må man gjøre et valg. Men vi får gjøre oss ferdig med denne sesongen her før vi eventuelt legger en ny plan.

Det er snart syv år siden sist Petter Northug gikk en VM-konkurranse. Under femmila i Lahti ble det gått fristil. Northug ble nummer åtte til slutt. Foto: Lise Åserud / NTB

Veien til en femmil i klassisk i Holmenkollen 10. mars denne sesongen ser foreløpig slik ut:

Northug må gå en 30 kilometer i klassisk under Skandinavisk cup i Hommelvik, Trøndelag, den 2. mars for å kvalifisere seg dit. Dette rennet går dagen før Vasaloppet - rennet Northug virkelig har satset mot i hele år.

Dersom han skal klare å gå femmila i VM i Trondheim om et drøyt år, må han kvalifisere seg gjennom renn i fristil i verdenscupen neste sesong.

– Kan du gjøre endringer i planene dine de neste ukene for å kvalifisere deg til Kollen, eller er du bestemt på å gå Vasaloppet?

– Jeg er bestemt på å gå Vasaloppet. Planen er å gå et renn førstkommende lørdag (for eksempel Holmenkollmarsjen) uten at jeg har bestemt meg for hva det blir ennå. Så jobber jeg en uke under VM i skiskyting fra søndag til søndag. Så skal jeg være i høyden 7-8 dager og så gå Vasaloppet.

– Hvis jeg følger den planen der, så vet jeg at jeg ikke er 100 prosent restituert før jeg skal gå Birken 16. Mars. Vasaloppet kommer til å henge lenge i kroppen min. Spesielt hvis jeg skal gå i kjelleren. Det er det som er plan A.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli mener det er nærmest umulig at Northug stiller på startstreken under VM i Trondheim i 2025.

Han begrunner det med den knalltøffe konkurransen fra et landslag fullt av topptrente utøvere som er særdeles gode i fristil.

Det andre handler om hvor vanskelig det er å kvalifisere seg gjennom noen skirenn i fristil i verdenscupen kommende sesongen, skriver Løfaldli.

– Kan du, med spesifikk trening fra sesongstart 1. mai, bli en god nok fristilsløper der du kan hevde deg på verdenscupnivå, tror du?

– Ja, jeg tror jeg kunne gått fort på en 10-20 kilometer, hvis jeg hadde prioritert det. Men jeg må jo trene annerledes da. Jeg må legge om treningen litt igjen og på en måte få til å utnytte mine styrker, som er punch, trykk og fart.

– Men klart, det har vært en utvikling. Det går så fort og er så høyt nivå. I verdenscupen er det så mange norske herreløpere som går fort. Men jeg har liksom ikke tatt noe standpunkt annet enn at jeg vet hva som bor i meg når jeg gjør ting riktig.

– Men har du det i deg fortsatt, det å gjøre «det umulige mulig»?

– Jeg vet ikke. Men jeg tror det. Jeg tror nok at når jeg kjenner at formen begynner å bli bedre, jeg begynner å rote litt i gamle ting som kroppen husker, så er jeg jo veldig glad i konkurrere og presse meg. Både ha vondt og gå gode skirenn.

– Det har jeg stor glede av nå og håper jeg fortsatt kan ha progresjon utover sesongen. Hvis det går enda lettere utover vinteren, så kan det jo gi enda større motivasjon, sier Northug.