– Jeg har invitert dere hit for å fortelle dere at jeg legger opp som skihopper. Det er en avgjørelse jeg har tenkt på lenge. Akkurat nå er dette beste for meg, sier Lundby på pressekonferansen.

VG erfarte nyheten tidligere mandag.

– Etter 16 år i toppen er ikke den gleden og driven helt der. Det er derfor jeg har bestemt meg for å legge opp nå, sier Lundby videre samtidig som hun kjemper mot tårene.

Hun sier at det var i februar i år tanken om å legge opp begynte å komme.

– På ordentlig har jeg visst dette i en halvannen ukes tid, men det er en prosess som har vart siden februar egentlig. Det har vært mange runder med grining siden den gang, så jeg føler meg egentlig litt ferdig med det nå, sier Lundby til VG.

– Jeg var spent på hvordan jeg skulle reagere, men jeg synes jeg klarte meg bra.

Se hele pressekonferansen her:

I år er første gang de kvinnelige hopperne skal være med i hoppuken, men så langt denne sesongen har Lundby ennå ikke konkurrert i verdenscupen.

– Det er en helt riktig avgjørelse. Jeg har følt at den avgjørelsen har vært nære en stund, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til VG.

Nå venter et liv utenfor hoppsporten for hopperen med både OL- og VM-gull på merittlisten.

– Det blir først og frem foredrag fremover nå. Det blir det første. Så blir det en overgangsfase der jeg skal navigere meg frem til hva jeg vil gjøre. Jeg har noen ideer, men ikke noe konkret, sier Lundby.

Hoppsjefen vil gjerne ha med totningen videre i hoppmiljøet.

– Hvis Maren ønsker å være en del av hoppnorge så har ikke vi råd til å takke nei til det. Hun kan tilføre mye bare med personen hun er. Jeg vil ikke utelukke at hun kan være en god hoppsjef for eksempel, sier Bråthen.

– Jeg vil alltid ha stor kjærlighet for hoppsporten, men nå vil jeg prøve noe annet. Jeg tror det er sunt for meg å komme i et litt annet miljø. Kanskje jeg kommer tilbake en gang om de fortsatt vil ha meg, men det blir ikke med det første.

I sommer uttalte 29-åringen at sesongens store mål var å vinne verdenscupen sammenlagt, men en trøblete sesonginnledning satte en stopper for den drømmen.

For en uke siden uttalte hoppsjefen at det var vanskelig å si noe sikkert rundt Lundbys sesong.

Lundy ble historisk i mars 2021 da hun ble tidenes første verdensmester i storbakke for kvinner i Tyskland. Samtidig hadde hun problemer med forbrenningen og la på seg et tosifret antall kilo.

Forrige sesong trente hun ekstreme mengder for å komme tilbake til verdenstoppen, og lykkes med det. Kolbu-hopperen tok VM-sølv i Planica i comeback-sesongen og satte bakkerekord samme sted. I august kunne hun endelig formidle at hun hadde fått orden på kroppen.

Lundby er blant Norges mest meritterte skihoppere og har blant annet tatt et olympisk gull. Det tok hun i normalbakke i Pyeong Chang i 2018. Hun har også en stor samling VM-medaljer – to av de i gull.

I 2020 ble hun kåret til «årets forbilde» på Idrettsgallaen.