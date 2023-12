For i det som til slutt endte i en oppskriftsmessig seier til de lyseblå på eget gress, tok Pep Guardiolas menn foten av gasspedalen det siste kvarteret og inviterte gjestene inn i kampen igjen.

City-manageren var helt tydelig oppgitt over hvordan kampen utviklet seg. Oppgitthet gikk over i frustrasjon da han et kvarter før slutt så at Crystal Palace’ Jean Philippe Mateta skled inn 1-2-scoringen.

Hjemmelaget så lenge ut til å berge seieren i havn, men på overtid fikk gjestene straffe. Den satte de Michael Olise pent i mål.

Kort tid senere blåste dommeren av kampen.

– Dette er fotball. Utrolig. Palace fikk en sjanse til å ta sesongens mest usannsynlige poeng. Wow, oppsummerer tidligere Celtic-sjef Neil Lennon på BBC Radio.

For en sjelden gangs skyld pep hjemmepublikum i det sluttsignalet gikk.

For Manchester City bokfører deres syvende poengtap i ligaen så langt denne sesongen. De har slitt defensivt, ikke holdt nullen siden 29. oktober og har sluppet inn 13 mål på de syv siste kampene.

De lyseblå risikerer også å miste terreng til resten av tittelkandidatene. For øyeblikket ligger City på fjerdeplass - og lagene foran har én kamp mindre spilt:

Søndag tar serieleder Liverpool imot et skadeskutt Manchester United, Arsenal møter Brighton, og Aston Villa kan fortsette sin gode sesong borte mot Brentford.

VG kommer med mer fra Manchester.

Men det var så godt som ingenting som tydet på at det skulle ende slik.

De første 74 minuttene handlet nesten alt om hjemmelaget.

Crystal Palace kom som så mange andre lag med en plan om å ligge dypt i banen og forsvare seg. I perioder hadde de 11 mann bak ballen fra 20 meter og inn mot eget mål.

Det føltes bare som et tidsspørsmål før vertene skulle score.

Julián Álvarez har tatt plass som Citys «nye» nummer ni i Erling Braut Haalands skadefravær, men misset en stor sjanse. Muligheter hadde også Rodri, Rúben Dias og Phil Foden.

Men i det 24. minutt skulle det lykkes. Noen kjappe og presise pasningskombinasjoner førte til at Jack Grealish plutselig var fri inne i Palace’ 16-meter. Der var Grealish nådeløs og prikket inn 1-0 i langhjørnet.

Resten av omgangen forløp omtrent i samme spor og store deler av den andre på samme vis.

En utålmodig Pep Guardiola trengte bare vente snaut ti minutter før 2-0 kom. Litt tilfeldigheter førte til at 18-åringen Rico Lewis plutselig fikk sjansen fra kort hold. Men den sjansen tok han vare på. Han svarte med å hamre ballen i mål og jublet enormt for sitt første Premier League-mål.

Men så kom den enorme og uventede spenningen.

16 minutter før full tid tok Jeffrey Schlupp godt vare på en bakromspasning. Han holdt unna for City-forsvaret, slo inn langs bakken og kunne se rekkekamerat Mateta skli inn reduseringen.

Hjemmelaget så lenge ut til å berge 2–1-seieren inn. Men kampen hadde en scoring til i seg.

Phil Foden taklet Mateta inne i Citys 16-meter på overtid. Dommeren pekte på straffemerket. Der gjorde Olise ingen feil.

Dermed endte det med et sjokkerende 2-2-resultat i Manchester lørdag ettermiddag.